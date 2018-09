Lovren siktet for å ha løyet under ed

Liverpool-stopperen skal ha avgitt falsk forklaring under en rettssak i 2017.

Det melder blant andre nyhetsbyrået Reuters onsdag.

Nyhetsbyrået skriver at kroatiske påtalemyndigheter av vanlig praksis ikke har navngitt Lovren, men kroatiske medier rapporterer at det er Liverpool-stopperen det skal dreie seg om.

Lovren vitnet i en sak som omhandler tre tidligere ansatte i den kroatiske klubben Dinamo Zagreb, inkludert tidligere klubbdirektør Zdravko Mamic.

I mars tidligere i år ble Real Madrid-stjernen Luka Modric siktet for falsk forklaring i samme sak.

TILTALT: Også Luka Modric er siktet for falsk forklaring i samme sak.

Reuters skriver at en dom for falsk vitneforklaring kan gi fengselsstraff fra seks måneder og inntil fem år.

Mamic og de to andre fra Dinamo Zagreb ble tiltalt for å ha unngått å betale rundt 12.2 millioner kuna (1.9 millioner dollar) i skatt, og for å unndra 116 millioner kuna fra kubben i forbindelse med signeringer av profesjonelle kontrakter. Alle har nektet for å ha gjort noe galt.

Lovren gikk til Lyon fra Dinamo Zagreb i 2010 før han signerte for Southampton i 2013.

Året etter gikk turen til Liverpool, og både han og Modric var sterkt delaktige i at Kroatia tok sølv i fotball-VM.

Lovren har den siste tiden vært ute med en skade.

