Lowe mister serieavslutningen

Start-profilen er blitt ilagt to kampers karantene for slaget mot Birger Meling.

NFFs disiplinærutvalg har ilagt Kristiansunds Aliou Coly tre kampers karantene etter at spilleren slo albuen mot Brann-spiller Taijo Teniste i oppgjøret mellom de to lagene i forrige serierunde.

Samtidig har Starts Damion Lowe av det samme disiplinærutvalget fått to kampers karantene for slaget mot Rosenborg-spiller Birger Meling i kampen mellom Start og Rosenborg samme helg.

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag ettermiddag.

Brukte albuen i duell

Dommer Trygve Kjensli fikk ikke med seg hendelsen på Sør Arena 11. november da Damion Lowe i en duell foran Rosenborgs mål kjørte albuen i ansiktet på Rosenborg-back Birger Meling.

«Start har anført at armbevegelsen utelukkende ble utført for å løsrive seg fra en motspiller med fokus på å skjerme ballen av banen og at situasjonen var en rutinemessig behandling av slike situasjoner», heter det i dommen fra disiplinærutvalget, som altså likevel anser hendelsen som alvorlig nok til å idømme Lowe to kampers karantene.

Begrunnelsen er følgende:

«Disiplinærutvalget presiserer at en spiller har ansvar for egne handlinger i situasjoner – uavhengig av hvor rutinemessig situasjonen er. Når Lowe er uaktsom og faktisk ender opp med å slå motspilleren i ansiktet, må han ta konsekvensen av det.»

Dermed mister Lowe Starts viktige kamp i siste serierunde på lørdag, der laget gjester Haugesund for å kjempe om å beholde plassen i Eliteserien.

Uprovosert Coly-angrep

En enda strengere straff får altså Kristiansunds Aliou Coly.

Samtidig som Branns Fredrik Haugen pådro seg gult kort for å ha hektet en Kristiansund-spiller i kampen mellom de to lagene 11. november, gikk KBK-spissen Coly tilsynelatende til et uprovosert angrep på Branns Taijo Teniste.

Coly satte albuen rett i hodet på Brann-backen med stor kraft.

«Disiplinærutvalget ser i likhet med Påtalenemda at Coly blir holdt noe i forkant av en annen Brann-spiller og at Coly ikke er helt i balanse i det han river seg løs», heter det i domsavsigelsen.

«Men at Coly løfter albuen opp i en slik høyde, fremstår ikke som en naturlig handling for å gjenvinne balansen. Det kan heller ikke anses som en naturlig manøver for å starte et løp i bakrom, som spilleren og klubben har vist til. Coly må selv ta konsekvensene av at han opptrer uaktsomt på denne måten», skriver disiplinærutvalget videre.

«Disiplinærutvalget støtter påtalenemdas syn på at holdningen i forkant ikke er en provokasjon som i seg selv gir grunnlag for mildere sanksjon. I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen.»

