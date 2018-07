Lørdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United må sette ny verdensrekord for å få sin mann.

Chelsea skal ha gjort Everton-keeper Jordan Pickford til et overgangsmål nå i sommer. De blå fra London står i fare for å miste Thibaut Courtois til Real Madrid og mener 24 år gamle Pickford kan fylle tomrommet, ifølge Sky Sports. Pickford kom imidlertid til Everton så sent som for et år siden, og etter et godt VM med England, blir nok ikke sisteskansen billig.

Stokes Jack Butland er en annen keeper som kobles med Chelsea, men ifølge manager Gary Rowett, er ikke Butland til salgs, ifølge Daily Star.

Manchester United må angivelig ut med en rekordsum på 80 millioner pund for å sikre seg Leicester-stopperen Harry Maguire, melder Daily Star. Det er Liverpools Virgil van Dijk som per nå er verdens dyreste midtstopper. Han kostet 75 millioner pund i desember 2017.

Manchester United kommer til å selge både Marcos Rojo og Mateo Darmian i løpet av sommervinduet, hevder The Mirror.

Kjøpekåte Wolves skal være interessert i Uniteds Rojo, ifølge Independent, som også mener ar stopperen bli solgt i sommer.

Manchester United har fortsatt ikke gitt opp håpet om å hente Toby Alderweireld fra Tottenham, men ifølge Sky Sports skal partene fortsatt være veldig langt fra hverandre i forhandlingene, når det gjelder prisen.

Chelsea-manager Maurizio Sarri skal være villig til å utnevne Eden Hazard til kaptein i klubben, i et håp om at belgieren blir værende, skriver Daily Express.

Crystal Palace ønsker seg spissen Danny Ings fra Liverpool, men de røde krever rundt 20 millioner pund for 26-åringen, ifølge Guardian.

Palace skal også ha et ønske om å sikre seg Cheikhou Kouyate fra West Ham i dette vinduet. West Ham skal være villig til å vurdere bud på rundt 10 millioner pund for spilleren, ifølge Sky Sports.

Juventus-stopper Daniele Rugani skal ha kommet til enighet med Chelsea om en avtale, men ifølge spillerens agent, så skal ikke den italienske klubben være villig til å selge 23-åringen, skriver London Evening Standard.

Chelsea-vingen Willian skal være nær en avtale med Manchester United verdt 66 millioner pund. United skal angivelig også være ute etter veteranen Gary Cahill fra samme klubb, ifølge Daily Express.

Chelsea har blitt koblet med Juventus-spissen Gonzalo Higuain i sommer, men ifølge London Evening Standard har ikke klubben lagt inn noe bud på argentineren. Avisen hevder at Chelsea nå i stedet leker med tanken på å beholde spanske Alvaro Morata.

Tyrkiske Besiktas er i samtaler med Liverpool om å kjøpe keeper Simon Mignolet, ifølge Daily Mail. Samme avis hevder også at Lazar Markovic kan være i ferd med å bli solgt til Olympiakos.

Arsenals Hector Bellerin har blitt koblet med både Barcelona og Manchester City, men sier selv at det ville være galskap å snakke om en overgang bort fra londonklubben nå, melder London Evening Standard.

Brighton skal ha kommet til enighet med Millwall om en avtale for den tsjekkiske vingen Jiri Skalak, men partene trenger fortsatt å forhandle om de personlige betingelsene, skriver Argus.

Barcelona kommer til å ta kontakt med West Ham i løpet av helgen for å snakke om en overgang for unggutten Domingos Quina. Spanjolene håper å få til en avtale verdt 600.000 pund, hevder Sky Sports.

