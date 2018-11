Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea går for storkjøp i januar, mens Liverpool-spillere er ønsket andre steder i Europa.

Liverpools midtbaneprofil Fabinho (25) tiltrekker seg interesse fra flere hold i Italia. Ifølge Sport Mediaset har Milan nå hengt seg på rivalen Juventus' påståtte forsøk på å hente brasilianeren til Serie A.

En annen spiller i Jürgen Klopps Liverpool-stall, Divock Origi (23), er ønsket i Tyrkia. Galatasaray vil gjerne hente den belgiske angriperen på lån i januar, rapporterer ESPN.

Klubben til Martin Linnes for dog konkurranse fra Wolverhampton, som ønsker å kjøpe fri Origi for rundt 217 millioner kroner. Daily Mirror er kliden til den siste informasjonen.

Daily Mail mener å vite at Chelsea forbereder seg på å kjøpe fri Borussia Dortmunds offensive midtbanespiller Christian Pulisic (20). Londonklubben jobber for å få til en overgang allerede i januar.

En annen spiller som står på blokka til Chelsea er Napolis høyreback Elseid Hysaj (24). Det sier i alle fall spillerens agent til italienske Radio CRC. Manager Maurizio Sarri gir altså ikke opp å få til en gjenforening med den tidligere eleven fra dagene i Serie A.

VIL INVESTERE: Chelsea og manager Maurizio Sarri virker å ha store planer for nye innkjøp.

Daily Mirror spekulerer i en overgang til Premier League for Bayern München-profilen James Rodríguez (27) neste sommer. Det er fortsatt Real Madrid som eier den colombianske playmakeren, men Bayern München har angivelig bestemt seg for å ikke bruke forkjøpsretten de har på Rodríguez.

Tottenhams vedvarende problemer med den nye hjemmearenaen ser ikke ut til å være over med det første. Åpningen av stadionet er allerede utsatt flere ganger i høst.

Nå skriver The Times at klubben har blitt advart om ytterligere utsettelser. Trøbbelet med å ferdigstille arenaen kan føre til at den første hjemmekampen der blir spilt først i mars.

Arsenal følger med på utviklingen til det polske midtstoppertalentet Sebastian Walukiewicz (18), melder Football London. Det samme gjør angivelig Barcelona. Walukiewicz spiller for Pogon Szczecin i Polen.

Samtidig har en midtstopper i Arsenal, spanske Julio Pleguezuelo (21), muligheten til hoppe på tilbud fra hjemlandet. 21-åringen sier likevel til Marca at han akter å bli værende på Emirates.

Antonio Valencia (33) har ikke spilt de siste kampene for Manchester United. Backveteranen fra Ecuador sier nå til Area Deportiva i hjemlandet at dette ikke skyldes en skade, men at han rett og slett er blitt vraket av manager José Mourinho.

Til slutt tar vi med at Leeds-eier Andrea Radrizzani har lovet spillerne i klubben en tur til Las Vegas hvis de klarer opprykk til Premier League. Er Dette ifølge Daily Mail. Han er en fyr litt utenom det vanlige, godeste Radrizzani.

