LSK klar for semifinale i cupen

Det var klasseforskjell på lagene under torsdagens cupkvartfinale på Åråsen. Men Bryne reiser hjem med stoltheten i behold.

LILLESTRØM - BRYNE 2-0:

Det endte til slutt med en fortjent 2-0-seier for Lillestrøm mot rødtrøyene fra Jæren, og fjorårets cupmester har dermed sikret seg en plass i semifinalen.

- Bryne har vært totalt underlegne, oppsummerte NRK-ekspert Carl-Erik Torp mot slutten av kampen.

Thomas Lehne Olsen og Gary Martin sto for LSKs scoringer.

- Det er godt å gå videre, det spiller ingen rolle hvordan vi gjør det. Men den førsteomgangen var dårlig. Vi tar med oss 2-0 og avansement, sier Lehne Olsen til NRK etter kampen.

- Jeg har aldri vært i en cupfinale før, men har veldig lyst til å komme dit. Dette var et nytt steg på veien, sier LSK-spissen.

Lillestrøm var store favoritter før kampen, for Bryne befinner seg som kjent midt på tabellen i norsk 2.-divisjon og var ventet å være et enkelt bytte på Åråsen for eliteserielaget LSK.

Ikke tapt i cupen siden 2016

Men det ble ikke like lett som mange hadde spådd på forhånd.

Bryne, som hadde tatt seg til kvartfinale med en utrolige 3-0 i målforskjell, viste seg nemlig vanskelig å score på. Det var bare 25 minutter igjen av kampen da LSK tok ledelsen, men da gikk også lufta ut av ballongen for hardarbeidende jærbuer.

Nå venter semifinale for Lillestrøm, som ikke har tapt i cupen siden de tapte mot Sandefjord i tredje runde i 2016. Torsdagens seier var nummer 12 på rad i cupen.

Første omgang var målløs og sjansefattig, og bare ved et par anledninger klarte LSK å sette Brynes gode keeper Igor Spiridonov på prøve. Jærbuene lå godt organisert og hindret LSK i å omsette et stort ballinnehav til scoring, og det var et frustrert hjemmelag som gikk til pause på 0-0.

Det tok 65 minutter før Lillestrøm klarte å finne nettmaskene på Åråsen torsdag kveld. Simen Rafn kom seg rundt på venstresiden og fant Thomas Lehne Olsen foran mål, og fra fem meter gjorde LSK-toppscoreren ingen feil og satte inn 1-0 for hjemmelaget.

Straffe

Tre minutter senere kunne Kanarifansen juble nok en gang. Da fikk LSK straffespark etter at Fredrik Krogstad ble felt av Bryne-forsvarer Krister Wemberg i feltet, og fra straffemerket var Gary Martin sikker som banken og økte til 2-0 med en kontant straffe midt i mål.

Det ble også sluttresultatet.

Start og Rosenborg er fra før klar for semifinale etter seire mot Glimt og VIF onsdag kveld. Torsdag kveld skal Haugesund og Godset gjøre opp om den siste semifinaleplassen.

Semifinalene blir trukket på Ullevaal stadion fredag klokken 11.00.

Lillestrøm er regjerende cupmester i Norge etter finaleseieren mot Sarpsborg 08 i fjor.

Nå venter en enda viktigere kamp for Lillestrøm, som slåss for å unggå nedrykk fra Eliteserien. Søndag kommer bunnlaget Stabæk på besøk til Åråsen i en kamp som kan ha mye å si for utfallet av nedrykksstriden.

