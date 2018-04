LSK-Knudtzon reagerte på spørsmål: - Vi har ikke et keeperproblem

LSK vraket Marko Maric til mandagens kamp etter en tabbepreget sesongstart. Etter nok en tvilsom baklengs vil ikke Erling Knudtzon høre snakk om noe keeperproblem.

KRISTIANSUND - LSK 2-1:

Maric-erstatter Matvei Igonen (21) fikk debutere i LSK-målet mot Kristiansund mandag, og det ble ingen lykkelig dag på jobben for den unge burvokteren.

I 1-2-tapet slapp Igonen inn en 1-1-scoring som var av den tvilsomme sorten.

Stian Semb Aasmundsen satte nemlig inn utligningen med et frispark som snek seg i mål fra langt hold.

- Den ballen skal ikke gå inn. Det er en keepertabbe, mente Jesper Mathisen på TV 2s FotballXtra.

- Han står bra ellers, jeg må se det på video, sier LSK-trener Arne Erlandsen, som ikke ville kommentere om LSK nå har et keeperproblem.

Det ville imidlertid Erling Knudzon gjøre. Da han ble intervjuet av Eurosport etter kampen reagerte han umiddelbart på spørsmålet.

- Nei, det mener jeg ikke, sa Knudtzon.

Det ble starten på en noe krass ordveksling mellom LSK-spissen og Eurosports kommentator Stig Johansen.

- Dere slipper jo inn billige mål i den ene kampen etter den andre som keeperne burde reddet?

- Hva burde keeperen reddet i dag?

- Det første målet.

- Frisparket?

- Ja, den går jo i keeperhjørnet?

- I keeperhjørnet? Keeperhjørnet er i lengste på frispark. Den går over muren, og da er keeperhjørnet på motsatt side, i hvert fall sist jeg sjekket. Men det er godt slått frispark, og det er mulig å ta, selvfølgelig. Men han sa også at vi sto feil i muren. Jeg mener ikke vi har et keeperproblem, og det blir for enkelt å skylde på det, for vi gjør mye galt i dag, sier Knudtzon.

LSK-trener Erlandsen mener spillerne hans nå må se seg i speilet etter en elending start på sesongen.

- Vi er ikke gode nok i de fasene som avgjør kamper. Vi gir bort scoringer, og det kan du ikke gjøre på dette nivået, sa Erlandsen til Eurosport.

- Akkurat nå ser vi ikke ut som et LSK-lag. Vi må slutte å tro at vi er bedre enn vi er, la han til.

LSK har nå ett fattig poeng på de tre første kampene.

Knudtzon scoret 0-1-målet. Det kom litt mot spillets gang. Aleksander Melgalvis åpnet KBK-forsvaret i forkant av scoringen. Han spilte Simen Rafn gjennom på LSKs høyreside. Knudtzon headet så innlegget fra Rafn kontant i mål.

Lillestrøm trolig snytt for straffe etter ti minutter. Her blir Thomas Lehne Olsen felt av Andreas Hopmark, men dommer Trygve Kjensli vinket spillet videre til store protester.

Stian Aasmundsen utlignet til 1-1 noe ut i 2. omgang. Han skrudde et frispark fra hjørnet av 16-meteren over muren og inn i LSK-målet.

Det var et pent mål av midtbanemannen. Han kom til KBK fra Jönköping Södra før denne sesongen.

Kristiansund storspilte da laget kontret inn 2-1. Liridon Kalludra sto bak den målgivende pasningen før Torgil Gjertsen scoret. Skuddet gikk inn oppe i nettaket.

Ute

Fem minutter tidligere fikk LSK annullert en scoring for offside. Thomas Lehne Olsen var litt for langt framme da Frode Kippe headet ballen mot KBK-målet.

LSK flyttet opp mange spillere i annen halvdel av 2. omgang, og det ga to-tre gode muligheter.

Kristiansund har spissen Benjamin Stokke ute med en leddbåndsskade. Han kan være tilbake i spill om et par ukers tid. Mandag var han i perioder savnet framme i KBK-angrepet.

Lillestrøm fortsetter Eliteserien med hjemmekamp mot Start. Den går mandag.

Kristiansund har skaffet seg fire poeng på tre kamper så langt, og i neste runde søndag venter en vrien bortekamp mot Brann.

