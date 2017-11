LSK Kvinner jakter godt hjemmeresultat

Trener Hege Riise mener at LSK Kvinner kan og må skaffe seg et godt resultat hjemme mot Manchester City i mesterligaens åttedelsfinale.

Den ferske seriemesteren står overfor en tøff oppgave når selveste Manchester City gjester Lillestrøm torsdag.

Den engelske motstanderen ble nummer to i den engelske ligaen i år, mens City vant året før. I stallen var det ikke mindre enn seks engelske landslagsspillere ved forrige uttak.

– Jeg gleder meg skikkelig. Klubbnavnet Manchester City klinger godt, men jeg føler vi har en god mulighet. Vi vet at tempoet er litt høyere enn det vi er vant til fra hverdagen, men da må vi være gode i vårt eget spill, både offensivt og defensivt, sier LSK-trener Hege Riise til NTB.

Hun beskriver torsdagens motstander som et godt lag som er drillet i spillet.

– Det er hurtige forflytninger, hurtige bevegelser og balltempo. Men de har noen svakheter som vi må prøve å utnytte. Det blir en stor utfordring for oss, men jeg føler at vi er klare. Det er god stemning i gruppa, sier Riise.

Publikum

– Må LSK tilpasse seg City eller prøve å spille sitt eget spill?

– Vi må tilpasse oss, men det blir ikke radikale endringer. Jeg vurderte 5-3-2, men lander nok på 4-3-3 eller 4-5-1. Jeg tror det er det beste for oss, men det blir noen endringer for å demme opp mot et pasningssikkert lag, sier treneren som også håper på drahjelp fra publikum.

– Det er ikke hver dag Manchester City er i Lillestrøm. Nå føler jeg fotballen må støtte opp, det kan bli en fantastisk ramme rundt kampen. Og vi trenger folk. Jeg vet at City kommer med 30-40 fra fanklubben, så det kan bli en kamp i kampen det også.

Forkjølelse

Troppen er så å si intakt før den viktige kampen. Eneste spørsmålstegn er Guro Reiten, som de siste dagene har slitt med en forkjølelse.

Torsdag skal grunnlaget for et eventuelt avansement legges på Åråsen stadion før returkampen i England. Riise mener det ikke er noen ulempe å starte med hjemmekamp.

– Tidligere har vi gjort det best i bortekampene, bortsett fra kampen mot PSG i fjor (3-1 hjemme, 1-4 borte). Jeg føler meg trygg på at vi kan score mål på bortebane, så hvis vi klarer å holde bra tett bakover hjemme, føler jeg at vi har alle muligheter. Men det avhenger at et bra resultat på hjemmebane.

(©NTB)

Mest sett siste uken