LSK Kvinner på tribunen da rivalene sikret dem seriegullet

Klepp rotet bort sjansen til å gi LSK Kvinner kamp om gullet.

VÅLERENGA - KLEPP 1-1:

Klepp var avhengig av seier over Vålerenga på Intility Arena søndag ettermiddag for å kunne ha en teoretisk mulighet til å hente inn LSK Kvinners forsprang i toppen av tabellen i Toppserien.

Og da rogalendingene ikke klarte å få inn den avgjørende scoringen mot hovedstadslaget, betyr det at LSK Kvinner er seriemestere i fotball for det femte året på rad.

Det gjenstår fortsatt fem serierunder av sesongen der romerikingene har vært fullstendig suverene, og står med 17 seiere av 17 mulige hittil.

Og selv om LSK altså i praksis lenge har vært sikret seriegullet, var det først på søndag at den siste spikeren i kista ble satt for Klepps del.

Og det altså av LSKs rivaler i Vålerenga.

Riktignok tok gjestene fra Klepp ledelsen midtveis i andre omgang, da Zaneta Josseline Wyne avsluttet et angrep med å heade ballen forbi Vålerenga-keeper Guro Pettersen og i mål, men to minutter senere ble Jenna May Dear lagt i bakken innenfor 16-meteren av Klepps keeper Lindsey Burke Harris.

Vanvittig prestasjon av @LSKKvinner, Hege Riise, @annacollett og alle øvrige medlemmer av støtteapparatet. De hjerteligste gratulasjoner med fotballdemonstrasjonen og takk for mange underholdende kamper👏🌹 https://t.co/RF8Xxkuc7m — Lise Klaveness (@Lisekla) September 9, 2018

Dommeren nølte litt, men valgte til slutt å blåse straffespark til vertene.

Nederlandske Sherida Spitse var som vanlig trygg fra ellevemetersmerket, og sørget for 1-1 med en avslutning nede i høyre hjørne.

Ifølge TV 2-kommentator Kasper Wikestad var hele LSK-laget på plass på Intility Arena, og jublet garantert for at rivalene utlignet på straffesparket.

Hele Lillestrøm på plass på Vålerenga - Klepp. Og heier på Vålerenga, mistenker jeg. Blir seriemestere om Klepp ikke vinner #2fx — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) September 9, 2018

Og 1-1 ble nemlig også sluttresultatet, noe som altså sikrer kanarifuglene fra Romerike seriegullet for femte året på rad. Tameka Butt var svært nær ved å gi gjestene seieren, da hun fikk gå opp helt alene i feltet, men headingen traff stolpen og gikk ut igjen.

Klepp må dermed konsentrere seg om å sikre sølvet i Toppserien, en posisjon som er truet av Sandviken. Laget fra Bergen er tre poeng bak Klepp, med fem kamper igjen å spille.

