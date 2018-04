LSK-sjefen har sett seg lei keeperkritikk: - Alle ser etter feil

Både Matvei Igonen (21) og Marko Maric (22) har fått pepper etter Lillestrøms første seriekamper. Men LSK-direktør Simon Mesfin fnyser av dem som mener klubben har et keeperproblem.

Sesongen åpnet på verst mulig sett for Maric, som hadde én tabbe mot Glimt i første kamp, så to tabber mot Sarpsborg i andre kamp. Dermed fikk Igonen sjansen i tredje kamp mot Kristiansund, men også her ble det fokus på keeperspillet.

En rekke eksperter og medier valgte nemlig å kalle baklengsmålet som ga 1-1 for «keepertabbe».

- Åpenbar feil

I Eurosport-studioet satt blant andre tidligere landslagskeeper Thomas Myhre og felte dom over Igonen. Og Myhre var kritisk til LSK-burvokterens innsats da Stian Semb Aasmundsen satte inn utligningen på et frispark fra 25 meter.

- Det er en åpenbar feil av Igonen, som LSK-fansen håpet skulle komme inn og gjøre sakene sine bra. Men vi ser på scoringen her at han forventer et innlegg og feilplasserer seg helt klart. Det er godt skudd, vi skal ikke ta vekk noe fra Aasmundsen, men selvsagt skal man ikke score på frispark der. Det må Igonen ta på sin kappe, dessverre for LSK og keeperproblematikken der, sa Myhre.

Det ble også gjort et poeng av at Igonen «bare» er U21-keeper for Estland, og at han er urutinert på dette nivået.

Mesfin: - Jeg blir skuffet

Nå har LSKs sportsdirektør Simon Mesfin sett seg lei. Han påpeker at Igonen, siden 16-årsalder, har spilt nærmere 150 obligatoriske kamper på seniornivå, og at 21-åringen kun er uerfaren når det gjelder vanlige livsopplevelser, ikke sportslige opplevelser.

- Jeg skjønner at ikke alle kan følge med på alt, men jeg blir skuffet når for eksempel Thomas Myhre sitter i Eurosport-studioet og ikke har satt seg inn i dette. Det bør du kunne når du sitter i et TV-studio. Det er bare å sjekke opp CV-en på Transfermarkt eller lignende, så finner du statistikken. Det blir lagt frem som at han er en veldig urutinert keeper som omtrent ikke har stått på A-nivå før, men det er han ikke. Keeperne våre skal stå for sine feil, men da må de bli rettmessig dømt, sier Mesfin til Nettavisen.

KRITISK: Ekspertene har ikke vært nådige med LSKs keeperspill. Thomas Myhre, helt til høyre, var ikke imponert av baklengsmål nummer én mot Kristiansund.

- Alle ser etter feil

Han ble nylig far til sitt tredje barn, og måtte derfor følge 1-2-tapet mot Kristiansund på TV. Han reagerer på det han mener er lettvint kritikk mot klubbens unge sisteskanse.

- Nå er det blitt slik at alle ser etter feil. Han må stå noen kamper på rad uten noe trøbbel, for da vil temaet bli borte. Det var litt sånn med frisparkmålet nå, hvis ikke Marko Maric hadde gjort en feil i kampen før, hadde det neppe blitt så mye fokus på det baklengsmålet mot Kristiansund. Vi har vært veldig fornøyd med begge to i vinter, og jeg føler meg trygg på at dette blir bra, sier Mesfin.

Og slår fast følgende:

- Hadde Matvei vært en norsk keeper, hadde han blitt sett på som et supertalent.

Agenter og klubber tilbyr keepere



Onsdag stengte overgangsvinduet i Norge. Mesfin røper at det aldri var noe tema å hente inn ny keeper i dette vinduet.

- Siden Sarpsborg-kampen har jeg sikkert fått ti alternativer fra agenter og klubber som tilbyr keepere til oss. Da har vi vært helt tydelig på at vi har to keepere vi skal satse på, sier Mesfin.

Han forteller at han den siste tiden har fått en drøss av tekstmeldinger og Facebook-meldinger fra sinte supportere som krever endring på keeperplass.

- Det blir fort massesuggesjon hos våre egne supportere av sånt. Jeg har fått X antall meldinger i løpet av helga om at vi må hente nye keepere, men så kortsiktig kan vi ikke tenke. Vi har vært veldig fornøyd med begge to gjennom hele vinteren, sier Mesfin.

Han velger derfor å ha is i magen når det gjelder keeperplassen:

- Det har vært litt starttrøbbel, og jeg kan være med på at det er et keeperproblem hvis det vedvarer, men Arnold Origi fikk fire år på seg og tabbet seg ut mye, spesielt de to siste årene. Men man husker kun cupfinalen, og da blir det en dårlig sammenligning. Han får fire år på å danne et grunnlag, og så skal de to andre få tre kamper? Vi gjorde et valg om at tiden var inne for å gjøre et bytte på keeperplass, både sett i nåtid og fremtid. Dessuten koster det like mye å drifte både Igonen og Maric som det kostet å drifte Origi, og det er på krona, røper han.

UNDER PRESS: Matvei Igonen (t.v) og Marko Maric har begge fått søkelyset på seg etter gultrøyenes serieåpning.

Igonen har skrevet treårskontrakt med Lillestrøm, og klubben har stor tro på den høyreiste sisteskansen.

- Vi har fulgt ham i over et år, han har vært og trent med oss, og vi har fulgt ham tett i ettertid. Vi har fått ham gratis, vi trenger ikke betale overgangssum før han eventuelt forlenger kontrakten, så det er en kjempedeal for oss. Han kan, i og med at vi låner Maric fra Hoffenheim, bli keeperen for LSK i mange år fremover. Da må vi tåle litt uro nå, for det kan gagne oss veldig i fremtiden, sier Mesfin.

- Fotballpresidenten presset gjennom overgangen

Lillestrøm-direktøren forteller at tidligere Derby-keeper Mart Poom, som nå er keepertrener for det estiske A-landslaget, er tydelig på at Igonen blir førstekeeper også på A-laget til Esland så fort han etablerer seg i LSK.

- At han er på U21 nå handler mer om at han trenger kamper i stedet for å sitte på benken på A-laget, sier han.

LSK-sjefen forteller at det estiske fotballforbundet har så tro på Igonen at de blandet seg inn da det virket som overgangen til Lillestrøm fra den estiske toppklubben FCI Tallinn var i fare.

- Fotballpresidenten presset gjennom overgangen til LSK da klubben satte seg på bakbeina i forhandlingene. Det tror jeg ikke vi hadde opplevd i Norge, men de ønsket at han skulle ta steget til Eliteserien, som er et par knepp opp fra den estiske ligaen. Han har et helt forbund i ryggen og mange som mener han blir en veldig, veldig god keeper, sier Mesfin.

Det tror LSK også. Mye tyder på at Igonen får fornyet tillit når Lillestrøm tar imot Start på Åråsen førstkommende mandag.

