LSK-veteranen ødela Godset-festen på overtid

Både Strømsgodset og Lillestrøm på belage seg på nedrykksdrama i siste serierunde.

STRØMSGODSET - LILLESTRØM 2-2:

MARIENLYST (Nettavisen): For halvannen uke siden ble Mustafa «Mos» Abdellaoue den store hattrickhelten da Strømsgodset slo Lillestrøm 3-0 i cupens semifinale og sikret seg billett til finalen på Ullevaal i desember.

Lillestrøm burde med andre ord ha visst hva som kunne komme da de to lagene møttes på nytt søndag kveld, denne gangen i et neglebitende nedrykksdrama som ingen av lagene helst kunne tape.

Men Mos er virkelig «on fire» for tiden.

Ikke bare scoret han tre mot Lillestrøm i cupen, men han sto også bak Godsets trøstemål i 1-3-tapet for Brann i den påfølgende seriekampen.

Det betyr at han har scoret drammensernes seks siste mål i alle turneringer, for i søndagens viktige bunnbatalje scoret han begge målene da lagene spilte 2-2.

Godset så ut til å sikre kontrakten med en 2-1-seier over de gulkledte, men tre minutter før slutt steg Frode Kippe opp på en corner og forstyrret vertenes keeper Morten Sætra såpass mye at sisteskansen famlet ballen inn i eget nett.

Dermed står fortsatt begge de to lagene i fare for å rykke ned før siste serierunde.

Strømsgodset har 30 poeng, mens Lillestrøm har 29. Det er det samme som Start på kvalikplass, mens Stabæk på direkte nedrykk har 28.

Mos scoret liggende

Strømsgodset åpnet krigersk, og sto for det meste av initiativet i åpningsminuttene, men før kvarteret var spilt var det faktisk gjestene fra den andre siden av Stor-Oslo som hadde overtatt initiativet.

De gule og sorte var ved flere anledninger nær ved å spille seg til muligheter, men det sa gjerne stopp i nest siste trekk. I stedet var det en 30 år gammel angriper hos hjemmelaget som presenterte seg - som så ofte før den siste tiden.

Klokka passerte 20 minutter da Herman Stengel slo en herlig crosser over til Jonathan Parr, som hadde løpt hele veien opp sin venstreside. Backen slo direkte inn foran mål, der Mos Abdellaoue kom stormende.

TOMÅLSSCORER: Mos Abdellaoue scoret begge Godsets mål mot Lillestrøm, og har dermed stått bak lagets seks siste scoringer.

I duell med keeper Marko Maric og midtstopper Erik Tobias Sandberg fikk han en touch på ballen, og liggende klarte han å dytte den over streken til en eksplosjon av jubel i Drammen.

Sterk Lehne Olsen

Godset benyttet anledningen til å kjøre kampen, og rullet opp flere farlige angrep. En liten stund hadde gjestene mer enn nok med å forsvare seg, men klarte etter hvert å heve banespillet.

Idet halvtimen var passert fikk Simen Rafn ballen ute på venstrekanten. Inne foran mål gjorde Thomas Lehne Olsen seg stor og sterk, slo Mounir Hamoud i hodeduellen, og stanget innlegget fra Rafn inn i nettet.

Etter 1-1-scoringen var det Lillestrøm som fikk fornyet mot, og som presset for en ny scoring.

UTLIGNING: Lillestrøms Thomas Lehne Olsen jubler for sin 1-1-scoring på Marienlyst.

Godset-keeper Morten Sætra forærte kanarifuglene en kjempesjanse da han hardt presset spilte ballen rett i beina på Ifeanyi Mathew, men nigerianerens skuddforsøk gikk så vidt utenfor.

I krysset fra Mos

Etter hvilen sto kampen og vippet i åpningsminuttene. Så tok Mos Abdellaoue ansvar.

Et godt Godset-angrep førte ballen inn til Johan Hove ved kanten av 16-meteren. Han fikk bare så vidt berøre ballen, men det var nok for Mos, som sa takk skal du ha og banket kula opp i krysset - utagbart for Maric i LSK-buret.

Kippe reddet LSK

Lufta gikk kanskje ikke ut av Lillestrøm-ballongen, men laget slet med å spille seg til de store sjansene i jakten på utligning.

Men tre minutter før slutt fikk laget altså hjørnespark, og Frode Kippe var oppe og raget i feltet. Keeper Sætra klarte ikke å håndtere stopperkjempen, og famlet ballen inn i eget nett - muligens via hodet til Kippe.

Uansett betyr det at spenningen er stor for begge lagene før siste serierunde.

Lørdag 24. november møtes Lillestrøm og Kristiansund på Åråsen, mens Strømsgodset skal ut i en vanskelig match borte mot Stabæk.

