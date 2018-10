Luis Suárez-show da Barcelona ydmyket Real Madrid i El Clásico

Uruguayaneren strålet i Lionel Messis fravær, og scoret hat trick.

FC BARCELONA - REAL MADRID 5-1

Det var Barcelona som trakk det lengste strået i sesongens første El Clásico etter at Real Madrid ble slått 5-1 hjemme på Camp Nou søndag kveld.

Coutinho fikk æren av å score kampens første mål etter å ha kombinert fint med Jordi Alba, før Luis Suárez tok helt over for katalanerne. Uruguayaneren gav seg ikke før han hadde scoret tre mål. Arturo Vidal satte Barcelona femte og siste scoring.

Marcelo reduserte til 1-2, men måtte se Suárez ta over oppgjøret, og sikre at Barcelona tok tre nye poeng, og suser dermed til toppen av La Liga-tabellen.

Oppgjøret gikk, for første gang siden 2007, uten Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo. Sistnevnte er, som kjent, solgt til Juventus, mens den argentinske superstjernen måtte stå over med skade.

Viasat-ekspert Petter Veland oppdatert underveis på Twitter fra oppgjøret, og på stillingen 4-1 konkluderte han med at dette nok blir siste gang Julen Lopetegui trener Real Madrid.

83’ Barcelona-Real Madrid 4-1, Luis Suárez!



Sergio Ramos mister ballen og Julen Lopetegui mister jobben. Sergi Roberto ble på omdiskutert vis utelatt fra VM-troppen, og har slått målgivende på de to siste scoringene. — Petter Veland (@ViasportVeland) October 28, 2018

- Sergio Ramos mister ballen, og Julen Lopetegui mister jobben, skriver Veland på sosiale medier.

Marca er ikke snaue i sin kritkik. De skriver at Lopetegui har truffet «bunnpunktet» og at Antonio Conte og Santiago Solari (Castilla-treneren til Madrid) allerede gjør seg klare til å ta over.

For norske seere ble kampen en utfordring å få med seg da strømningstjeneste Strive slet med tekniske problemer. Kritikken haglet deretter på sosiale medier.

Tapet betyr at fremtiden til Julen Lopetegui i Real Madrid fortsatt er uviss. Den spanske treneren har tatt Madrid til 9. plass etter de første 10 kampene spilt av årets sesong.

For Barcelona så er situasjonen ganske forskjellig. De ligger nemlig på førtsteplass i LaLiga etter de første 10 kampene, med to poeng ned til Atlético Madrid.

VAR på jobb



Allerede etter 11 minutter kunne Camp Nou sette i gang jubelbrølet da Jordi Alba og Coutinho kombinerte nydelig, og den brasilianske superstjernen kunne bredside inn kampens første scoring.

Allerede da hadde mye av banespillet blitt dominert av Barcelona, som rett og slett så ut til å være en del hakk bedre enn sine motstandere fra den spanske hovedstaden.

Thibaut Courtois mellom Madrid-stengene måtte så i aksjon etter drøye 20 minutter spilt da Sergio Ramos' klarering endte i brasilianerens føtter. Fra 16 meter testet han Courtois, som måtte ut i full strekk for å redde ballen.

Dommer José María Sánchez Martínez måtte ta en tur bort på monitoren etter at Raphael Varane hadde felt Luis Suárez like før halvtimen spilt. Ved hjelp av VAR bestemte dommeren å peke på straffemerket.

FARVEL?: Mye tyder på at Julen Lopetegui er ferdig etter å ha blitt ydmyket av Barcelona.

Suárez gikk selv frem for å ta straffen, og overlistet den belgiske landslagskeeperen. Courtois gjettet riktig, men uruguayanerens forsøk var for godt.

Madrid maktet rett og slett ikke å komme inn i kampen igjen i den første omgangen, og Barcelona virket å ha total kontroll på sine hvitkledde rivaler.

Det var derfor ingen overraskelse at dommer Sánchez Martínez sendte lagene til pause på stillingen 2-0 til Ernesto Valverde og hans Barcelona-mannskap.

Ydmykelsen



Det var et helt annet Madrid-lag som kom ut i den andre omgangen, og allerede etter 50 minutter viste Marcelo at han kanskje er verdens mest målfarlige venstreback.

Brasilianeren hadde tatt turen inn i Barcelona-boksen og utnyttet en feil av stopper Clément Lenglet. Han hamret ballen i mål og blåste nytt liv i kampen for Julen Lopeteguis mannskap.

Madrid hadde Barcelona på gaffelen i noen øyeblikk, og like før timen spilt kunne Luka Modric skutt Madrid tilbake inn i kampen. Hans skudd traff innsiden av stolpen, men rullet aldri over linja for Madrids del.

Etter timen spilt våknet Barcelona litt mer til liv etter at Ivan Rakitic og Sergi Roberto kombinerte herlig. Sistnevnte fant Suárez, som på akrobatisk vis hamret ballen i stolpen bak Courtois.

Karim Benzema var svært anonym i store deler av kampen, men i det 68. minutt burde spissen ha utlignet for Real Madrid. Isco spilte fri Lucas Vázquez ute på kanten, og spanjolen slo et nydelig innlegg inn i boks.

Der inne lurte Benzema, som på fem meter burde ha bukket inn scoringen for Madrid. Franskmannen fikk ikke skikkelig klem på sin heading, og ballen suste over mål.

Og der Benzema feilet på fem meter, var Suárez bedre på rundt elleve meter. For kvarteret før slutt slo Sergi Roberto nok et innlegg inn i boks, og denne gangen fikk Suárez hele kroppen bak ballen og headet inn sin andre scoring. Barcelona ledet 3-1.

Sergio Ramos gjorde en sjelden feil i det 82. minutt da han skulle ta ned ballen, og Sergi Roberto kunne spille Suárez fri. Alene med keeper Courtois gjorde spissen ingen feil da han chippet forsøket over belgieren, og sikret hat tricket.

Vondt skulle bli verre for Madrid, for fem minutter før slutt fikk Arturo Vidal æren av å krone en vanvittig aften for Barcelona. Ousmane Dembélé slo ballen inn i boks, og chileneren kunne stange inn Barcelonas femte mål.

Barcelona kunne juble etter å ha slått erkerival Real Madrid 5-1 på Camp Nou. Da gjenstår det å se hvor lenge Julen Lopetegui blir sittende som Real Madrid-trener.

Mest sett siste uken