Lukaku scoret sitt 100. Premier League-mål da United vant

Alexis Sánchez fikk notert seg for et nytt Manchester United-mål i Premier League.

MANCHESTER UNITED - SWANSEA: 2-0

Manchester United hadde full kontroll mot Swansea på Old Trafford, da Alexis Sánchez endelig kunne notere seg for et nytt United-mål i Premier League.

I tillegg til Sánchez' sitt forløsende mål, var det en United-spiller som nådde en ny milepæl i karrieren sin lørdag.

Det skulle ikke ta mindre enn fem minutter av første omgang før Romelu Lukaku sendte José Mourinhos menn i føringen. Det ble den gigantiske belgierens 100. mål i Premier League.

Dermed fører han seg inn i rekkene med flere andre Premier League-legender, i en alder av 24 år og 322 dager.

Kun Micheal Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney og Harry Kane har nådd 100 Premier League-mål i en yngre alder enn Lukaku.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha nådd denne milepælen i ligaen jeg har drømt om å spille i siden jeg var seks år gammel, sa Lukaku til BBC etter kampslutt.

Etter 20 minutter skulle Jesse Lingard finne Alexis Sánchez med en strålende gjennombruddspasning. Den tidligere Arsenal-spilleren satt ballen godt plassert i venstre hjørne. Man kunne tydelig se chilenerens lettelse i ansiktet, da han fikk ballen i mål for «de røde djevlene».

5 – Romelu Lukaku is the fifth youngest player to score 100 Premier League goals.



Michael Owen (23y 134d)

Robbie Fowler (23y 283d)

Wayne Rooney (24y 100d)

Harry Kane (24y 191d)

Romelu Lukaku (24y 322d)



Flourish. https://t.co/s47U4jwMl5 — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2018

Les også: Salah reddet Liverpool mot Crystal Palace

Mata-miss

Etter 56 minutter skulle det stått 3-0 til hjemmelaget på Old Trafford, da Juan Mata fikk en gyllen mulighet til å avgjøre kampen for United.

Paul Pogba fant spanjolen med en nydelig lobb over Swansea-forvaret, men den lille teknikeren maktet ikke å få ballen på mål fra syv meters hold.

- Den skal du sette Juan Mata, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller om situasjonen.

Les også: Spansk fotballspiller skadet etter fall fra tredje etasje

Umenneskelige de Gea

Da timen var spilt fikk Swansea muligheten til å gjøre kampen spennende igjen. Tammy Abraham kom inn i pausen for Swansea og kom til to strålende avslutninger som vanligvis hadde resultert i mål, men ikke mot David de Gea.

Den spanske keeperen fikk avverget ikke bare ett, men to godt plasserte skudd i løpet av fem minutter.

Mest sett siste uken