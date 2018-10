Maars Johnsen-tips ga Norge fordel mot Bulgaria

Da Bulgarias lagoppstilling ble annonsert mot Norge, la landslagsledelsen merke til spesielt ett navn. Da ble rådene til Bjørn Maars Johnsen gull verdt.

Maars Johnsen fikk kun noen minutter på banen i møtet med Slovenia (byttet inn etter 75. minutter) og kom aldri utpå mot Bulgaria i Nations League, men Alkmaar-spilleren skal likevel ha litt av æren for at det norske laget utspilte Bulgaria før pause.

- Vi hadde en ekstra fordel siden Bjørn har spilt i Bulgaria, sier landslagsassistent Per Joar Hansen til Nettavisen.

Og det er ikke uten grunn at Maars Johnsens kjennskap til bulgarsk fotball kom til nytte tirsdag.

Det bulgarske laget var ventet å gå ut med fire spillere i forsvar, men valgte heller å sette inn Vasil Bozhikov og gjøre om til en trebackslinje på Ullevaal.

Det ble gjestene straffet for. Lars Lagerbäck og «Perry» hadde gitt de norske backene beskjed om å angripe rommene på flankene, og både Haitam Aleesami og Omar Elabdellaoui fikk mye rom på hver sin side.

Til slutt var det Elabdellaouis innlegg til Mohamed Elyounoussi som ble avgjørende i 1-0-seieren.

Konfererte med spissen

Mye av æren for at «Perry» og Lagerbäck skjønte at Bulgaria kom til å kunne gå ut i en 3-5-2-formasjon (en formasjon som raskt ble gjort om til 5-3-2 i forsvar), skal innbytter Bjørn Maars Johnsen ha.

- En time før kampstart så vi at de byttet inn en ny spiller, og da konfererte vi med Bjørn, sier «Perry» til Nettavisen og legger til Maars Johnsen kjente til Bozhikov.

KJENNING: Vasil Bozhikov (nummer to øverst fra venstre) kom inn på det bulgarske laget mot Norge.

Den bulgarske forsvarsspilleren tjener til livets brød i Slovan Bratislava i Slovakia, men Maars Johnsen kjenner godt til 30-åringen ettersom de spilte sammen i Litex i 2015.

Da «Perry» spurte den nåværende Alkmaar-spissen om hvilken betydning det hadde at Bozhikov ble satt inn på laget, var svaret krystallklart.

- Han sa at han kun han spille midtstopper, og vi skjønte da fort at de kom til å bli en femmer bak. Det var viktig, for vi utnyttet det i første omgang. Bjørn kjenner godt til de bulgarske spillerne, og han var en viktig bidragsyter.

Maars Johnsen bekrefter selv at han tipset om Bozhikov, men vil ikke påta seg noe av æren.

Han påpeker at «Perry» og resten av det norske speiderapparatet gjorde en grundig jobb med å analysere Bulgaria, men at han kunne gi dem litt mer informasjon rundt enkelte spillere. Som for eksempel Bozhikov.

- Jeg visste han kom til å spille midtstopper i en trebackslinje ettersom han ikke kan spille på midtbanen, bekrefter 26-åringen.

Slovenia neste

Både Maars Johnsen, Bozhikov og de resterende landslagsspillerne er nå tilbake i sine respektive klubber.

I neste måned samles imidlertid det norske landslaget igjen. Da venter Slovenia og Kypros borte.

Kampen i Ljubljana blir spesiell for særlig vertene som nettopp har kvittet seg med landslagstrener Tomaž Kavčič.

0-1-tapet mot Norge lørdag ble avløst av et skuffende 1-1-resultat hjemme mot Kypros, og at Kavčič valgte å gå hardt ut mot Jan Oblak, som har tatt en pause fra landslagsspill, skal ha vært dråpen som gjorde at han fikk sparken.

HJELP: Landslagsassistent Per Joar Hansen fikk verdifull hjelp av Bjørn Maars Johnsen før kampen mot Bulgaria.

Oblak valgte å stå over Nations League-kampene mot Norge og Kypros for å komme skikkelig tilbake fra en langtidsskade.

Det betyr at Slovenia kommer med en ny landslagssjef i hjemmemøtet mot Norge, og kanskje er også Oblak, som er blant de beste keeperne i verden, også tilbake.

«Perry» erkjenner at slovenerne kan få ny giv med ny landslagssjef, men er ikke for bekymret for at Oblak kan returnere.

- Vi fokuserer på oss selv, og er gode på vårt grunnspill. Han (Oblak) er en verdensklassekeeper, men han er bare 1,90 høy og skal forsvare et stort mål. De setter jo ikke en buss i mål, han er et levende menneske.

