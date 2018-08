Maars Johnsen ubekymret for stjerneskudd (17): - Ble ikke hentet for å sitte på benken

Bjørn Maars Johnsen har måttet se en 17-åring kapre spissplassen for Alkmaar i sesonginnledningen.

Johnsen har fra innbytterbenken sett sin ghanesiske lagkamerat Myron Boadu score to mål på to kamper i ligainnledningen.

Ungguttens storform bekymrer imidlertid ikke norskamerikaneren som kom fra ADO Den Haag før sesongen.

- Jeg vet at klubben ikke kjøpte meg for å sitte på benken. Om vi ønsker å vinne ligaen eller komme innenfor topp tre, må vi bruke hele troppen, sier 26-åringen til Nettavisen og legger til.

- Jeg er ikke her for å klage på om jeg spiller eller ikke. Jeg er her for å bli bedre.

Boadus prestasjoner har imidlertid ikke gått ubemerket hen. Ghaneseren ble tidenes yngste Alkmaar-spiller som startet en europaligakamp da han startet på topp mot Kairat Almaty i juli, og 17-åringen har fått stadig mer tillit etter det.

Serieåpningen endte med én scoring for unggutten, mens den påfølgende ligakampen endte med både mål og målgivende pasning.

Det betyr at det er hard kamp om spissplassen for ett av de norske innslagene i den nederlandske klubben.

Vil gjøre som sine forgjengere

19 mål på 34 ligakamper ble fasiten for Maars Johnsen forrige sesong. Kun Alireza Jahanbakhsh (21 mål) kunne vise til flere mål, men iraneren har nå forsvunnet til Brighton i Premier League.

Da Alkmaar skulle finne sin erstatter, lette de ikke lenger enn til nestemann på toppscorerlisten.

Nå håper Johnsen at han kan følge i fotsporene til Jahanbakhsh, Vincent Janssen og Wout Weghorst.

Felles for de tre er at de var spisser i Alkmaar før de forsvant til henholdsvis Brighton, Tottenham og Wolfsburg for enorme summer.

- Jeg håper jeg kan bli neste Alkmaar-spiss som blir solgt til Premier League, La Liga eller Bundesliga, sier Maars Johnsen og fortsetter.

- Jeg har satt standarden, og må levere minst like bra denne sesongen. Det vil få speidere fra andre klubber til å legge merke til meg. Når du ser hvor mye bedre «Moi», Sørloth og Stefan Johansen blir av å være i Premier League, får du lyst til å gjøre det samme.

«Norske Alkmaar»

Spissen er fortsatt i startfasen i sin nye nederlandske by, og jakter nå etter leilighet. Han føler seg likevel som hjemme, mye takket være sine norske landsmenn i Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

De danner en trio i det som for mange har blitt «norske» Alkmaar.

- Vi er en fin trio, og vi deler samme frokost- og lunsjbord.

Han rådførte seg med sin to nåværende norske lagkamerater før han takket ja til tilbudet fra Alkmaar. I sin nye klubb ventet en langt tøffere treningshverdag enn han har vært vant med tidligere.

- Tempoet på trening er mye høyere. Dette er et godt steg for meg.

Maars Johnsens lag skal i aksjon søndag. Da møter de Vitesse som nylig forsterket seg med ikke ukjente Martin Ødegaard.

