Magne Hoseth legger opp

Magne Hoseth er ferdig som fotballspiller. 37-åringen bekrefter at karrieren er over etter å ha avsluttet forrige sesong med Kristiansund i Eliteserien.

Hoseth bekrefter fotball-exiten på Twitter onsdag.

- Har en karriere som jeg er stolt av. Vunnet litt, tapt litt, opplevd sykt masse! Fått gode venner, noen uvenner, men respektert alle som jeg har spilt mot! Fått applaus fra noen, fått «litt» buing av noen, noe som er fullt fortjent! Voksenlivet venter nå!, skriver Hoseth.

37-åringen spilte sist for Kristiansund i Eliteserien. Veteranen skrev under for klubben i august i fjor og fikk tre kamper som innbytter i høstsesongen.

Midtbanespilleren har spilt i norsk toppserie også for Molde, Vålerenga, Stabæk, Viking og Aalesund, og for FC København i dansk fotball. Han terminerte kontrakten med Notodden i 2. divisjon sommeren samme år for å flytte hjem igjen til Møre og Romsdal.

Totalt spilte den tidligere norske landslagsspilleren 21 kamper og scoret fem mål for Notodden.

Hoseth har 22 kamper for Norges A-landslag i løpet av karrieren.

