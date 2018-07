Malcom klar for Barcelona

Stjal brasilianeren foran nesetippen på Roma.

Barcelona har signert den brasilianske angrepsspilleren Malcom fra Bordeaux. Det bekrefter den regjerende spanske seriemesteren på sine nettsider.

Spilleren har signert en kontrakt fram til 2023.

Overgangen har blitt kalt en av sommervinduets mest dramatiske da det så ut til at Roma hadde sikret seg 21-åringen tidligere denne uka. Roma gikk selv ut på sosiale medier og bekreftet enigheten med Bordeaux.

Mandag kveld kom meldingene på sosiale medier, fra blant andre overgangsguruen Gianluca di Marzio, som meldte at Barcelona hadde kastet seg inn i tolvte time.

Gerard Romero, som følger Barcelona tett for TV-kanalen RAC1 skrev tirsdag at Malcoms agenter hadde satt seg på flyet til Barcelona i håp om å sikre overgangen til Spania.

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018

Senere på dagen kom det også frem at Bordeaux og Barcelona var enige om en overgangssum på rundt 40 millioner euro (rundt 385 millioner kroner), og at brasilianeren selv var på vei til Spania.

Dette kun timer etter at det virket sikkert at Malcom skulle til «den evige stad» for å spille for Roma.

Romero skriver videre at det er Malcom selv som har valgt å signere for Barcelona over Roma, etter at Bordeaux godtok budene fra begge klubbene tidligere i uka.

Malcom har de siste seks månedene blitt koblet til flere klubber rundt omkring i Europa. Bayern München, Manchester United, Tottenham og Inter er bare et kneppe av klubbene som skal ha vist interesse for den tidligere Corinthians-unggutten.

Han blir nå Barcelonas tredje signering denne sommeren. Tidligere har de hentet landsmannen Arthur fra Gremio, mens Clément Lenglet ankommer Barcelona fra Sevilla.

Barcelona vant, som kjent, LaLiga suverent sist sesong, og kunne også juble for seier i Copa del Rey. I Champions League ble det uansett skuffelse da Ernesto Valverdes menn røk ut mot nettopp Roma.

