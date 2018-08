Målløst mellom Start og Ranheim

Ranheim stod med to strake tap etter sommerpausen, men mot Start klarte Svein Maalens menn å snu den vonde trenden.

START - RANHEIM 0-0

KRISTIANSAND (Nettavisen): Det var mye optimsisme å spore hos vertene da kaptein Erlend Segberg førte Start ut på gressmatta mot Ranheim. Men Start klarte ikke å få med seg den viktige trepoengeren mot trønderne.

Ranheim hadde tapt sine to siste kamper i Eliteserien, og vi må tilbake til 1. juli sist gang trønderne registerte en seier. Da var det mot nettopp Start.

Den første halvtimen på Sør Arena ble alt annet enn en finspilt fotballkamp. Mye lange baller, dueller og lite presisjon i pasningsspillet gjorde at det tok lang tid før kampen fikk satt seg.

Etterhvert fikk Start tatt grep om banespillet, men selv om de publiserte et par halvsjanser, så fikk nok ikke Ranheims sisteskanse Even Barli opp pulsen nevneverdig over forsøkene til Kevin Kabran og Tobias Christensen, ikke før gjestenes sisteskanse selv var feilposisjonert.

For noen minutter før pause kom Herolind Shala gjennom på kanten av 16-meteren til Ranheim. Barli kom rusende ut, og Shala fikk spilt ballen forbi sisteskansen.

Heldigvis for Ranheim var ikke avslutningen til Aron Sigurdarson i nærheten av hard nok til å passere Ranheim-spillerne som hadde kommet ned for å stenge det åpne buret.

Fem minutter før pause måtte en av Ranheims viktigste spillere ta telling. Christian Eggen Rismark satt seg ned på gresset, og til slutt måtte trener Svein Maalen ta ut midtstopperkjempen.

Der den første omgangen var laber kvalitetsmessig ble den sjansemessig et fyrverkeri i forhold til den andre. Mye balltrilling på midtbanen, og lite gjennombruddshissighet førte til lite sjanser, og utenom et par skremmeskudd fra gjestenes Kristoffer Løkberg og Aslak Fonn Witry var det lite som engasjerte tilskuerne på tribunen.

Der kampen holdt på å ebbe ut som en av de kjedligste kampene denne sesongen, kunne det sett helt annerledes ut. Etter at Barli fomlet en ganske enkel ball ut til hjørnespark fikk Start sin store mulighet.

På returen etter hjørnesparket fikk Herolind Shala godt treff fra 16-meter. Dessverre for Shala, som debuterte fra Start gikk skuddet på feil side av aluminiumsstolpen.

Det ville seg ikke for hverken eller av lagene i Kristiansand denne søndagskvelden. Det endte 0-0 mellom Start og Ranheim.

