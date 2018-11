Manchester City slo Shakhtar Donetsk i Champions League

Manchester City stormer fremover og har ni poeng på fire kamper i gruppe F.

MANCHESTER CITY - SHAKHTAR DONETSK: 6-0

Manchester City hadde full kontroll i Champions League-oppgjøret mot ukrainske Shakthar Donetsk onsdag kveld.

David Silva scoret kveldens første mål på Ethiad, da han fikk stå helt umarkert på fem meters hold og bredside ballen i nettet. Gabriel Jesus doblet ledelsen til hjemmelaget på et straffespark, før Raheem Sterling scoret 3-0-målet på nydelig vis.

City fikk tildelt et nytt straffespark etter 70 minutter, som Jesus igjen satt enkelt i mål. Riyad Mahrez økte til 5-0, fem minutter før slutt.

Gabriel Jesus gjorde ydmykelsen komplett og scoret hat-trick på overtid, med en nydelig lobb over Shakthar-keeperen.

Men selv om City så ut til å ha full kontroll på kampen mot det ukrainske storlaget var det en situasjon som var med på å avgjøre kampen da City ledet 1-0 og kampen fortsatt var åpen.

- Pep og teamet lo av det

Etter 24 minutter scoret Gabriel Jesus på et omdiskutert straffespark, da hans lagkamerat, Raheem Sterling, tydelig ble idømt et ufortjent straffespark. Engelskmannen prøvde å avslutte fra skrått hold, men sparket foten rett i bakken og dermed deiset han ned på gressmatta (se video av situasjonen lenger ned i artikkelen).

Jesus mål førte til en 2-0-ledelse for «The Cityzens».

Selv om avstanden mellom Raheem Sterling og Shakthar-forsvareren var meget stor. dømte fortsatt dommer Viktor Kassai straffespark.

Det har fått ekspertene i TV 2-studioet til å reagere og sosiale medier til å koke.

- Det er fullstendig komikveld! Raheem Sterling sparker i bakken, men dommeren mener han blir felt. 2-0 til Manchester City på merkverdig vis, sa fotballekspert, Erik Thorstvedt oppgitt.

Den tidligere landslagskeeperen er helt klar på at Sterling burde innrømmet at han snublet ovenfor dommeren.

I Viasat-studioet gjorde Daniel Høglund TV-seerne oppmerksomme på at City-manager, Pep Guardiola og resten av teamet hans, forstod at Sterling-fellingen ikke var noe straffespark.

- Man så på tribunen at Pep og teamet hans lo av det. De skjønte jo at det ikke var straffespark.

Pep Guardiola sa selv at det ikke var noe straffespark etter kampslutt, ifølge BBC sport. til og med Raheem Sterling innrømmet at det ikke var noe straffe.

Guardiola: - Vi skjønte det

- Vi skjønte at det ikke var noe straffespark. Raheem kunne ha sagt ifra til dommeren. Vi liker ikke at det blir mål i den situasjonen, sa Guardiola etter kampen før han fortsatte:

- Vi vet om VAR (Video Assistant Referee) som dommerne trenger, slik at de ikke gjør sånne tabber, sa Guardiola ifølge BBC Sport.

Sterling innrømmet til BT Sport etter kampslutt i et intervju at han ikke var i nærheten av noen spillere da han nærmest snublet i sine egne bein.

- Jeg var på vei til å lobbe ballen, men så aner jeg ikke hva som skjedde. Jeg kjente ingen kontakt. Jeg beklager, sa Sterling.

VANT: Pep Guardiola ledet Manchester City til en 6-0-seier onsdag.

Forbannet på både Sterling og dommer

Det tok ikke lang tid etter at dommeren hadde dømte straffespark før kommentarfeltene på twitter begynte å koke.

VAR badly badly badly badly needed in Champions league. A referee just awarded raheem sterling a penalty for mistakenly tripping himself loool — emmanuel. (@emmanueliiii) November 7, 2018

If you had any decency about you and played with real sportsmanship you’d get up and tell the ref that it wasn’t a penalty. Unless you’re Raheem Sterling, of course. — Judd. (@JuddPFC95) November 7, 2018

That is one of the worst penalty decisions I have ever seen against Raheem Sterling. Didn’t dive, but his legs clipped against each other and it’s blatant that he’s already falling. How the refs don’t see that is beyond me. (2-0) #MCISHK — Football Chatters (@FootballChat555) November 7, 2018

Raheem sterling is such a disgrace to football. Worst dive and worst refreeing. Wonder why people are against VAR in @ChampionsLeague #football #UEFAChampionsLeague — Sridhar (@ns_466) November 7, 2018

Raheem Sterling. I have no words. And he’s so dishonest to own up and say that was no infringements. Shameful. Imagine if this decision was against City. Pep will have been cremating with fury already. Disgrace. 🤬😡 — Francis Abban (@francis_abban) November 7, 2018

Most embarrassing thing about the Raheem Sterling Penalty is that they went ahead and scored from it. Blatant cheating, bad sportsmanship. Why VAR is needed now #cheatingcity — John Burton (@Johnb0789) November 7, 2018

Silva med ny rekord

I det 14. spilleminuttet fant David Silva enkelt veien til nettmaskene, da han fikk stå fullstendig umarkert på fem meters hold. Riyad Mahrez fant den tekniske spanjolen i boksen med et lavt innlegg.

Silvas mål er hans tredje mål på fire Champions League-kamper i løpet av 2018/19-sesongen. Midtbanespilleren har ikke scoret så mange mål i løpet av én Champions League-sesong tidligere.

24 minutter ut i kampen skaffet Raheem Sterling et straffespark til Manchester City, etter å ha sparket foten i bakken. På tross av at engelskmannen ikke var nær noen motstandere dømt dommeren straffespark.

Det satt Garbiel Jesus enkelt i mål, selv om han snublet i skuddøyeblikket.

Sterling-show

Fire minutter ut i andre omgang var det duket for et nytt Sterling-show, men denne gangen var det 23-åringens fotballkvaliteter det handlet om. Han mottok ballen høyt i banen og driblet seg enkelt forbi to Shakthar-spillere.

Engelskmannen skjærte innover i banen og fikk lagt ballen på høyre fot, fra cirka tolv meters hold og skrudde ballen elegant i lengst hjørne.

Gabriel Jesus økte på til 4-0 for hjemmelaget med et nytt straffespark, etter 72 minutter. Denne gangen var det et tydelig straffespark. Riyad Mahrez fikk æren av å pynte på resultatet til 5-0, fem minutter før slutt.

3 - David Silva has scored three goals in the 2018-19 Champions League, his best ever tally in a single season in the competition. Magic. pic.twitter.com/ftevyd48k0 — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2018

