Roberto Mancini (53) har signert for Italia.

Mandag kveld bekrefter Det italienske fotballforbundet at Mancini er Italias nye landslagssjef og at han vil stille til en pressekonferanse tirsdag.

Det var ventet at Mancini kom til å ta over den ledige jobben etter at det i helgen ble klart at italieneren var ferdig som manager for russiske Zenit.

Mancini som selv står med en rekke landskamper for Italia skal ha skrevet under på en kontrakt som varer frem til etter EM i 2020.

Ifølge Sky Italia kommer 53-åringen til å tjene nærmere 20 millioner kroner i året i sin nye jobb.

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF — FIGC (@FIGC) 14. mai 2018

Mancinis første kamp som italiensk landslagssjef blir mot Saudi Arabia 28. mai, før Nederland og Frankrike står for tur i starten av juni.

Det blir imidlertid en noe kjedelig fotballsommer for italienerne ettersom laget ikke klarte å kvalifisere seg til VM-sluttspillet i Russland.

Italia tapte nemlig de avgjørene playoff-kampene mot Sverige.

Nå blir i stedet neste store mål EM i 2020 for Mancini og Italia. 53-åringen har etter hvert fått lang erfaring som manager. Tidligere har Mancini vært manager i flere større klubber som Inter, Manchester City, Galatasaray og nå det siste året Zenit.

Mest sett siste uken