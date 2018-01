Mandagens Premier League-rykter

Stjernespiss nærmer seg Arsenal.

Arsenals Mesüt Özil kan få tilbud om en langt bedre kontrakt i klubben, skulle Arsenal lykkes med å signere Pierre-Emerick Aubameyang fra Borussia Dortmund og Henrikh Mkhitaryan fra Manchester United. Det er ventet at begge disse spillerne vil få svært gode avtaler hos londonklubben, noe som åpner for å gi Özil lignende vilkår, ifølge The Sun.

Arsenal-direktør Ivan Gazidis er for øvrig observert i Tyskland, der han han angivelig jobber med å sluttføre en avtale for Aubameyang, melder Express.

Chelsea skal etter sigende være interessert i både Edin Dzeko og Emerson Palmieri fra Roma og italienernes sportsdirektør Monchi skal ha nektet å avvise at disse overgangene er en mulighet, melder Metro.

Bayern Münchens Arturo Vidal har også blitt koblet med Chelsea, men chileneren sier at det er uaktuelt å forlate Bayern i vintervinduet. Det melder nettstedet Goal.com.

Athletic Bilbao-keeper Kepa skal ha takket nei til å bli Real Madrid-spiller, noe som ifølge The Mirror kan få Manchester United til å skjelve i buksene. Avisen hevder at den spanske storklubben nå kan komme til å vende øynene mot David De Gea, igjen.

Monaco-vingen Thomas Lemar, som skal være ønsket av både Liverpool og Arsenal, skal ha et ønske om å dra til spansk fotball, om han skulle forlate Ligue 1-klubben, ifølge Daily Star.

Flere europeiske toppklubber, blant andre Tottenham, skal ha notert seg at Bordeaux-profilen Malcom nylig la ut et bilde av seg selv på et fly i sosiale medier. Brasilianeren var angivelig på vei for møte med agenten, skriver The Sun.

Stoke skal ha lagt inn et bud på 3,25 millioner pund for New York City FC-vingen Jack Harrison. Den 21 år gamle engelskmannen har en fortid på akademiene til både Liverpool og Manchester United, ifølge Daily Mail.

Valencia ønsker å hente Manchester Uniteds Juan Mata til sommeren. Den spanske klubben ønsker å utnytte det at 29-åringen er på utgående kontrakt på Old Trafford og sikre seg spilleren gratis, melder Star. Mata spilte som kjent for nettopp Valencia, før han kom til England.

Manchester Citys akademisjef Brian Marwood skal følge utviklingen til Lille-spilleren Boubakary Soumare nøye. Spilleren er verdsatt til rundt 20 millioner pund og omtales som den nye Paul Pogba, ifølge Daily Mail.

Det samme Manchester City ser også på muligheten til å sende unge spillere på lån til laget de møter i semifinalen av ligacupen, Bristol City, skriver The Mirror.

Chelsea skal ha forhørt seg om Leicester-spissen Islam Slimani og londonklubben ønsker å låne kraftpluggen ut sesongen, skriver Daily Mail.

Mest sett siste uken