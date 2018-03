Mandagens Premier League-rykter

Stjernespiss ser ut til å glippe for Premier League-gigantene.

Superspissen Robert Lewandowski har den siste tiden blitt koblet med klubber i Premier League, men skal vi tro spanske medier, kan polakken ende opp i Real Madrid til sommeren. Mundo Deportivo melder nemlig at Bayern-spissen skal være enig med storklubben om en avtale.

Tidligere Manchester United-manager Louis van Gaal avslører overfor The Mirror at han forsøkte å signere nettopp Lewandowski til klubben under sin tid der, men at det aldri ble noe av.

Burnley-keeper Mark Pope har imponert denne sesongen og nå skal klubben være villig til å doble lønnen til sisteskansen for å fekte vekk interesse fra Newcastle. Pope tjener ifølge The Sun rundt 15.000 pund i uka nå, men Burnley er altså villig til å gi ham det dobbelte.

Manchester United skal ha aktivert en klausul i kontrakten til Ashley Young og fornyet kontrakten til 32-åringen med én sesong. Den nye avtalen løper angivelig ut sommeren 2019, melder Daily Mail.

Ryktene rundt PSG-stjernen Neymar fortsetter og brasilianeren nevnes i ny og ne i forbindelse med de største klubbene i Premier League, sammen med Barcelona og Real Madrid. PSG-kaptein og landsmann Thiago Silva sier imidlertid at han er overbevist om at Neymar blir i Paris, melder TV-kanalen Canal +.

Engelske The Times hevder på sin side at Neymar skal ha bedt PSG om en lønnsøkning for å bli værende i klubben.

WBA skal være interessert i å hente Numancia-spilleren Guillermo. Den 24 år gamle spissen kan være tilgjengelig for så lite som 2 millioner pund til sommeren, siden den spanske klubben står i fare for å rykke ned fra La Liga, skriver The Sun.

Chelsea og Tottenham jakter begge Manchester United-backen Luke Shaw. Den tidligere Southampton-backen har flere ganger blitt kritisert av manager José Mourinho og det er usikkert om portugiseren ønsker å satse videre på venstrebacken, melder The Mirror.

Superkeeper Alisson Becker kobles med både Liverpool og Real Madrid, og Roma-spilleren kan fort bli verdens dyreste burvokter til sommeren, men italienerens sportsdirektør Monchi sier til Mediaset Premium at klubben ikke er redd for å miste sin stjerne, til tross for interessen.

Ifølge de spanske ryktemakerne i Don Balon så skal Real Madrid-president Florentino Perez ha vært i kontakt med Manchester Citys vidundergutt Phil Foden og han ser på unggutten som en framtidig erstatter for tyske Toni Kroos.

AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma kan fort bli en ettertraktet mann til sommeren, og flere klubber i England følger nok utviklingen rundt den unge keeperen tett. Agent Mino Raiola sier til TV-kanalen Rai Sport at situasjonen rundt Donnarumma fortsatt ikke er avklart og at han kan bli solgt til sommeren. PSG regnes som favoritt til å sikre seg italieneren, skulle han finne på å forlate San Siro-klubben.

Supertalentet Ismaila Sarr er et navn som stadig dukker opp i Premier League-ryktene, men ifølge franske L'Equipe så er det Barcelona som den siste tiden har speidet på Metz-talentet. Sportsavisen hevder at katalanerne kan komme til å legge et bud på bordet etter denne sesongen, men påpeker at unggutten trolig blir en dyr mann.

Ajax-trioen Justin Kluivert, Matthijs De Ligt og Frenkie De Jong blir alle koblet med noen av de største klubbene i Europa. Sistnevnte skal nå være ønsket av Barcelona og den spanske klubben ser på nederlenderen som en mulig arvtager til Sergio Busquets, melder El Mundo Deportivo.

