Mandagens Premier League-rykter

Arsenal og Liverpool kjemper om fransk stjerne.

Monaco skal være villig til å vurdere bud på stjernen Thomas Lemar til sommeren og ifølge franske Telefoot skal både Arsenal og Liverpool være interessert i den franske landslagsspilleren. Det til tross for at Liverpool Echo tidligere i år meldte at de rødes interesse for Lemar hadde kjølnet.

Ifølge The Mirror kan Monaco komme til å kreve rundt 110 millioner pund for å la Lemar gå denne sommeren.

Tidligere West Bromwich-spiller Derek McInnes og tidligere WBA-manager Tony Mowbray er blant favorittene til å overta jobben som manager i klubben, etter Alan Pardew, melder The Mirror.

Chelsea-stopper Antonio Rüdiger skal være forundret over at han ikke fikk spille i helgens kamp mot Southampton og tyskeren skal ha uttalt at han var frisk og klar til kamp, ifølge The Mirror.

Newcastle skal være i ferd med å sikre seg keeper Martin Dubravka på en permanent avtale. Burvokteren kom til klubben så sent som i januar på lån, og har gjort sine saker bra, skriver Daily Express.

Newcastle-boss Rafael Benitez ønsker samtaler med klubbeier Mike Ashley, før han undertegner en ny kontrakt med Tyneside-klubben. Spanjolen vil forsikre seg om at han får penger til å styrke stallen, før han skriver under på en ny avtale, melder The Telegraph.

Manchester United-manager José Mourinho er klar på at han ikke kommer til å foreta seg noe «crazy» i sommerens overgangsvindu, selv om det er ventet at Old Trafford-klubben vil være aktive på markedet, ifølge Sky Sports.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson sier at angrer på at han ikke klarte å overtale Wilfried Zaha til å spille for det engelske landslaget, under sin tid som landslagssjef der, skriver Daily Mail.

Chelsea-spiss Mischy Batshuayi, som har vært på utlån i tyske Borussia Dortmund denne våren, skal ha pådratt seg et benbrudd og dermed står VM i fare for belgieren, melder The Mirror.

Arsenal og Manchester City leder an i kampen om å hente Ajax-stopperen Matthjis De Ligt i sommer. Den unge nederlenderen regnes som et av Europas største forsvarstalent, skriver The Mirror.

Liverpool har tidligere blitt koblet med den polske stjernen Pitor Zielinski og til sommeren kan de røde komme til å gjøre et nytt forsøk på spilleren som nå holder til i italienske Napoli, ifølge Tutto Mercato. Zielinski har imidlertid kontrakt fram til 2021, noe som kan gjøre en overgang til Premier League-klubben både dyr og vanskelig.

Juventus skal ha Arsenal-profilen Aaron Ramsey høyt på ønskelisten, ifølge Calciomercato. I tillegg til waliseren vurderer også italienerne Tottenhams Moussa Dembele og PSGs Adrien Rabiot når de skal forsterke midtbane til sommeren.

Liverpool skal være nær ved å sikre seg Steven Gerrards fetter, Bobby Duncan, fra Manchester City, skriver Daily Mail. Liverpool kan angivelig sikre seg 16-åringen for så lite som 200.000 pund.

