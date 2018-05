Mandagens Premier League-rykter

Mauricio Pochettino kommer med en oppfordring til Tottenham.

Torsdag denne uken, på selveste 17. mai, åpner overgangsvinduet i England, og på ryktebørsen er det ikke stille før stormen.

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha har i lengre tid blitt koblet med en overgang til Tottenham, men ifølge spilleren selv har han ingen planer om å flytte på seg denne sommeren, melder Daily Express.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino oppfordrer på sin side londonklubben til å bruke penger på nye spillere i sommer og sier at det kan bli avgjørende for om han blir i klubben eller ikke, ifølge The Sun.

Arsenal skal ha sett seg ut Napoli-stopper Kalidou Koulibaly som en mulig forsterkning denne sommeren, men må trolig ut med rundt 53 millioner pund for å hente spilleren, melder Daily Express.

Manchester United ønsker den brasilianske backen Alex Sandro fra Juventus og en avtale kan bli klar allerede før FA-cupfinalen mot Chelsea, skriver The Times.

Roma vurderer en overgang for keeperen Mattia Perin fra Genoa, noe som igjen setter fart i ryktene som at Alisson Becker kan være på vei bort fra hovedstadsklubben. Liverpool og Real Madrid har blitt koblet med brasilianeren, ifølge Calciomercato.

Everton og West Ham vurderer begge nye managere foran neste sesong og portugiseren Marco Silva, som i den nylig avsluttede sesongen fikk sparken i Watford, er en mann som blir vurdert, skriver The Mirror.

Mikel Arteta kobles med den nå ledige managerjobben i Arsenal og spanjolens sjef i Manchester City, Josep Guardiola, sier han ikke vil stå i veien om Arteta ønsker å returnere til londonklubben, melder Metro.

Juventus-boss Massimo Allegri har også blitt koblet med Arsenal-jobben, men italieneren skal ha uttalt at det er uaktuelt å ta over der, ifølge Mirror.

Keeperen Martin Dubravka har vært på lån i Newcastle denne vårsesongen og samtaler om en permanent avtale for burvokteren skal være planlagt de kommende dagene, melder Newcastle Chronicle.

Det har versert rykter om en konflikt mellom Wayne Rooney og manager Sam Allardyce i Everton, noe som igjen har ført til at veteranen har blitt koblet med DC United i MLS, men Allardyce avviser nå at det medfører riktighet at de to har kommet på kant, melder Talksport.

David Wagner har gjort en imponerende jobb med Huddersfield, men tyskeren ønsker ikke å gi noen forsikringer om at han blir værende i klubben, selv om Huddersfield-formann Dean Hoyle har uttalt at Wagner blir med klubben videre, skriver The Mirror.

AC Milan-fans skal ha nektet å ta imot trøyen til keeper Gianluigi Donnarumma etter lørdagens kamp mot Atalanta, noe som setter fart i ryktene om at 19-åringen, som har blitt koblet med klubber i Premier League, kan være på vei bort fra Milano-laget, skriver La Gazzetta dello Sport.

Manchester City-keeper Ederson skal ha blitt belønnet med en ny kontrakt i klubben, en avtale som strekker seg sju år fram i tid, melder Daily Mail.

