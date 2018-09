Mandagens Premier League-rykter

Mange kunne nok tenkt seg å se Cristiano Ronaldo tilbake i Manchester United. Ifølge José Mourinho var det aldri aktuelt i sommer.

Det er ventet at Manchester United-keeper David De Gea kommer til å signere en ny kontrakt med klubben innen kort tid. Ifølge The Sun kommer burvokteren til å tjene rundt 350.000 pund i uka.

Ifølge Manchester United-manager José Mourinho var det aldri aktuelt for klubben å hente tilbake Cristiano Ronaldo i sommer, ifølge Sky Sports. Ronaldo gikk som kjent fra Real Madrid til Juventus.

PSG-stjernen Neymar skal, ifølge The Express, være mer interessert i å spille for en klubb i London en gang i framtiden, som Chelsea eller Arsenal, enn å slutte seg til en av de to store Manchester-klubbene.

Tottenham-profilen Mousa Dembele ble koblet bort fra klubben i sommer og ryktene fortsetter, til tross for at vinduet nå er lukket. The Sun hevder at belgieren kommer til å finne seg en kinesisk klubb i januar.

Arsenal-stopper Shkodran Mustafi scoret det første av Arsenals tre mål mot Cardiff søndag, men nå kan tyskeren bli straffet av det engelske fotballforbundet på grunn av måten han feiret mål på, melder Mirror.

Måten Manchester City-sjef Josep Guardiola har behandlet vingen Leroy Sané på, skal ha fått resten av City-spillerne til å frykte for plassen sin på laget, hevder London Evening Standard. Sané har fått lite spilletid innledningsvis denne sesongen, til tross for at han hadde en rolig sommer, uten VM-spill.

Danny Ings, som nylig gikk på lån fra Liverpool til Southampton, skal ha inngått et veddemål med tidligere lagkompis Mohamed Salah om at han kommer til å score flere mål enn egypteren denne sesongen, skriver London Evening Standard.

West Ham-manager Manuel Pellegrini står så langt med fire strake ligatap etter at han overtok som sjef i londonklubben, men skal vi tro The Mirror er det enn så lenge ingen fare for at chileneren kan får sparken.

Mest sett siste uken