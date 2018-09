Mandagens Premier League-rykter

Nederlandsk stortalent skal være ettertraktet.

Både Tottenham og Barcelona skal være ute etter Ajax-talentet Frenkie De Jong, men begge klubbene skal også ha fått avslått bud på 21-åringen, melder spanske Mundo Deportivo.

Manchester United-profilen Luke Shaw, som nylig måtte ut med en skade under en landskamp, er fortsatt usikker på om han vil skrive en ny avtale med klubben. Shaws nåværende avtale løper ut etter denne sesongen, skriver The Sun.

Shaw pådro seg en skade under landskampen mot Spania og det er ventet at backen returnerer til United mandag, for nærmere undersøkelser fra klubbens legeteam, melder Daily Mail.

Paul Pogba klarer ikke å snike seg unna ryktespalten denne uken, heller. I et intervju, gjengitt av TF1, sier franskmannen at det alltid har vært noen «småting» mellom ham og United-manager José Mourinho, men at forholdet deres fortsatt er som det alltid har vært.

Overgangsvinduet i Premier League lukket tidlig denne sommeren, siden en majoritet av klubbene ønsket det slik. Nå melder The Sun at vinduet neste sommer vil være åpent lenger og stenge 31. august.

Sergio Ramos fikk mye tyn etter Champions League-finalen i mai, der han var involvert i en episode som førte til at Liverpools Mohamed Salah måtte ut med skade. Nå avslører spanjolen overfor ESPN at han har mottatt dødstrusler i etterkant av den kampen.

Tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane sier ifølge Marca at han kunne tenke seg å komme tilbake i ny trenerjobb ganske så snart. Franskmannen har blant annet blitt koblet med Manchester United.

Bournemouth-veteran Jermain Defoe nærmer seg slutten av karrieren og kunne tenke seg å gå inn i manageryrket, etter at han har lagt støvlene på hyllen, ifølge Bournemouth Echo.

Bournemouth-manager Eddie Howe skal være nær en ny avtale med klubben og kommer til å undertegne en ny fireårskontrakt innen kort tid, hevder The Mirror.

Både Manchester United og Manchester City er interessert i å sikre seg Wolverhampton-stjernen Ruben Neves. Klubbene kan komme til å gjøre et framstøt mot portugiseren allerede i januar, melder The Sun.

AC Milan skal være ute etter å hente inn Chelsea-spilleren Francesc Fabregas, ifølge Corriere dello Sport.

Watford skal ha fått på plass en avtale for den serbiske 18-åringen Filip Stuparevic. Spissen kommer til klubben i januar, melder Sportski Zurnal.

