Mandagens Premier League-rykter

Supertalent på Premier League-klubbenes radar.

Manchester United skal være åpne for å doble lønnen til Roma-spilleren Lorenzo Pellegrini for å få ham til England. Corriere dello Sport hevder at spilleren vil komme til å koste United rundt 26 millioner pund.

AC Milan skal ha startet samtaler med Chelsea-profilen Francesc Fabregas, hevder Calciomercato. 31-åringen har kontrakt med Chelsea ut denne sesongen og kan forlate Stamford Bridge allerede i januar, eller dra videre som bosmanspiller neste sommer.

The Mirror hevder at Liverpool skal være villig til å selge brassen Fabinho, i håp om å få inn nok penger til å konkurrere med Chelsea om signaturen til Borussia Dortmunds Christian Pulisic. Amerikaneren skal være verdsatt til rundt 70 millioner pund, melder avisen.

Real Madrid skal angivelig være på spissjakt. Ifølge spanske Sport skal storklubben ha mistet troen på både Gareth Bale og Karim Benzema i rollen der framme. Skulle dette stemme, vil det nok fort bli mange rykter rundt potensielle nykommer i tiden som kommer, og flere av navnene som vil bli nevnt holder nok trolig til i Premier League.

Også Barcelona kan sette i gang en ryktestorm der fort flere spillere i Premier League kan bli nevnt. Klubben skal nemlig være på jakt etter en ny midtstopper, etter bekymringer rundt Samuel Umititi, ifølge AS.

West Ham-profilen Marko Arnautovic har gjort sine saker bra den siste tiden og østerrikeren blir stadig koblet med større klubber. 29-åringen selv ønsket imidlertid ikke å prate om ryktene da han ble spurt i etterkant av landskampen mot Nord-Irland nylig, skriver Metro.

Newcastle-eier Mike Ashley skal være villig til å åpne lommeboka og gi klubben midler til å handle nye spillere i januar, melder Newcastle Chronicle.

Aaron Ramsey er et hett navn på ryktebørsen om dagen og ifølge Daily Mail skal Juventus være villig til å smelle ti millioner pund på bordet for å sikre seg waliseren allerede i januar. Bayern München og en rekke storklubber i Premier League skal også følge Arsenal-stjernen.

Manchester United håper selvsagt at de kan beholde spanske David De Gea, men skal vi tro The Mirror så skal storklubben ha plukket ut Evertons Jordan Pickford som en mulig erstatter, om De Gea skulle ønske seg en ny utfordring fram i tid. Spanjolens kontrakt med United løper ut sommeren 2020.

Manchester City skal angivelig ha vunnet kampen med Barcelona om Ajax-talentet Frenkie De Jong. Ifølge The Mirror må de lyseblå ut med rundt 60 millioner pund for nederlenderen.

En annen het nederlender i Ajax er midtstopper Matthijs De Ligt. Ifølge The Mirror skal Liverpool ha vært blant klubbene som har jaktet unggutten, men Barcelona skal være nærmest en avtale for stopperen. Også her skal de være snakk om en overgangssum på rundt 60 millioner pund.

