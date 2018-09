Maradona tar over mexicansk klubb

Argentineren blir trener for klubben Dorados de Sinaloa.

Diego Maradona (57) blir ny trener i den mexiacanske andredivisjonsklubben Dorados de Sinaloa. Det ble bekreftet av klubben denne uken.

- I samtaler med han var han svært interessert i å komme hit. Skal jeg være helt ærlig, så var det lettere å overtale han enn jeg trodde det skulle bli, sier klubbens president, Jorge Hank, om ansettelsen.

Blir hyllet

- Dorados de Sinaloa er glade for å kunne annonsere Diego Armando Maradona som den nye manageren til «El Gran Pez» (den store fisken, red.anm.). Annerkjent av mange som tidenes beste fotballspiller, var Diego kjent for å lede lagene sine med «trøkk» i sin spillerkarriere. Han kjempet hardt for å løfte lagene sine til suksess som de færreste hadde trodd på på forhånd, skriver klubben i sin pressemelding.

Maradona spilte for klubber som Boca Juniors, Barcelona, Napoli og Sevilla. Han ledet Argentina til VM-gull i 1986. Som trener har Maradona tidligere trent blant annet Al Wasl, Al-Fujairah og det Argentinske landslaget.

Kom i fokus under VM

Argentineren kom i sterkt fokus under sommerens verdensmesterskap på grunn av meget spesiell oppførsel fra tribuneplass.

Maradona måtte tåle mye kritikk for sin oppførsel, og han måtte også hjelpes bort fra tribunen på grunn av fysiske problemer.

I tillegg var han flere ganger ute og fyrte løs mot dommere, FIFA og motstanderlag av de han heiet på. 57-åringen har i etterkant beklaget disse reaksjonene.

