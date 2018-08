Marca: - Real Madrid legger inn FIFA-klage mot Inter

Real Madrid har sett seg av oppførselen til Inter.

Luka Modric har denne sommeren gjort seg bemerket for et fantastisk VM med Kroatia. Midtbanestjernen har imponert såpass at Inter har gjort det veldig klart at de ønsker å kjøpe 32-åringen.

Måten Inter har gjort det så åpenlyst for Modric at de ønsker å hente ham får uansett Real Madrid, Modric' nåværende klubb, til å tenne på alle plugger.

Spanske Marca melder nå at Madrid har valgt å melde inn den italienske storklubben til FIFA for ulovlig oppførsel, da de skal ha kontaktet spiller uten tillatelse fra Real Madrid.

Det har vært ryktet, av blant andre overgangsguruen Gianluca di Marzio, at Inter har ligget langflate etter den kroatiske superstjernen, og har håpet at han skulle be Madrid om tillatelse til å forlate klubben.

Dette har siden ført til at flere i spansk presse, deriblant Marca, har rapportert at Madrid nå ønsker å tilby Modric en ny kontrtakt med høyere lønning.

Les mer: Agenten bekrefter: Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid

Real Madrid sies å ha vært veldig komfortable rundt situasjonen til kroaten, og har hele veien vist til hans utkjøpsklausul på smått svimlende 750 millioner euro (rundt 7.2 milliarder kroner).

Madrid skal stå beinhardt på at de ikke tollerer at klubber kontakter deres spillere uten tillatelse, og Marca viser til situasjonen rundt Antoine Griezmann og Barcelona tidligere i år.

Der gikk Atlético Madrid ut med en offisiell pressemelding der de gjorde det klart at ikke fant seg i Barcelonas oppførsel, og ønske om å kontakte en av deres spillere uten tillatelse.

Det italienske overgangsvinduet stenger fredag 17. august, og Inter kan se tilbake på et meget imponerende vindu med eller uten Modric. De har sikret seg stjernespillere som Lautaro Martínez, Radja Nainggolan og Stefan de Vrij før sesongen sparkes i gang.

Modric var Kroatias aller beste spiller da de sjokkerte under VM, og tok seg hele veien til finalen i Moskva. Der ble det stopp mot Frankrike som vant 4-2.

For Madrid og Modric kom ikke denne sesongen like godt i gang som de foregående. Der tapte Modric 2-4 på ny. Denne gangen i den europeiske supercupen mot byrival Atlético Madrid.

Madrid sesongåpner hjemme mot Getafe søndag, mens Inter spiller borte mot Sassuolo lørdag.

