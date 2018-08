Marcelo Bielsa tvang Leeds-spillerne til å plukke søppel

Ønsket at spillerne skulle forstå supporternes arbeid.

Den argentinske trenerlegenden Marcelo Bielsa er på plass i Leeds United, som serieåpner hjemme mot Stoke i Championship søndag ettermiddag. Mye tyder på at argentineren allerede har gjort seg bemerket.

The Guardian skriver nemlig at mannen fra Rosario ønsket å finne ut hvor mye en normal Leeds-supporter må jobbe for å kunne betale for én billett til kamp på Elland Road.

Det skal være uvisst hvordan kalkuleringen ble gjort, men tre timer skal ha vært fasiten 63-åringen satte igjen med etter at undersøkelsen hadde blitt gjort.

Da valgte Bielsa å kalle inn spillerne sine, og bad dem plukke søppel rundt treningsanlegget Thorp Arch i tre timer. Dette skulle gjøres for å få spillerne til å forstå hvilken situasjon supporterne deres er i og sette pris på deres lidenskap for klubben, skriver avisen videre.

Manisk



Bielsa er kjent for sin tidvis maniske tilnærming til detaljer, og hvordan han ønsker at alt skal være perfekt. Dette, sammen med hans fotballfilosofi, gjør han til en av verdens mest famøse trenere.

Pep Guardiola, Mauricio Pochettino og Diego Simeone har alle pekt på Bielsa, som aldri før har trent i England, som et av sine store treneridol.

Selv har Bielsa uttalt at at «Leeds er en større klubb enn jeg fortjener» etter at det ble stilt spørsmål rundt hvorfor en trenerlegende for Bielsa valgte en klubb i Championship, fremfor Premier League. Han har tidligere vært koblet med blant andre Swansea, da de fortsatt var i den øverste engelske divisjonen.

I sin trenerkarriere har Bielsa trent det argentinske landslaget og det chilenske landslaget, samt storklubbene Athletic Club og Marseille. Han tapte Europa League-finalen med Athletic i 2012.

Hans gullmedalje med det argentinske landslaget fra OL i 2004 står igjen som høydepunktet fra hans karriere, selv om han også har vunnet den argentinske ligaen med både Newell's Old Boys og Vélez Sarsfield.

Endelig opptur?



Det er uansett Bielsas ekstreme filosofi, strategien om høyt press i banen, kjappe angrep fremover i lengderetningen og en revolusjonerende 3-3-3-1-formasjon som står igjen som hans høydepunkter så langt i karrieren.

Så gjenstår det å se om det en av tidenes fremste fotballtenkere er mannen som endelig skal ta Leeds tilbake til den øverste divisjonen i England.

Leeds har ikke spilt i Premier League siden de rykket ned i 2004/2005-sesongen. Fra 2007 til 2010 var Leeds nede i League One, tredje nivå, i det engelske ligasystemet.

Man skal ikke lengre tilbake enn til 2000/2001-sesongen for å finne Leeds i semifinalen i Champions League. Med spillere som Rio Ferdinand, Harry Kewell og Eirik Bakke ble Valencia ett nummer for store for Leeds den gang.

