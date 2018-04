Marcelo på godt og vondt da Real Madrid slo Bayern München

Zinedine Zidanes stjernegalleri skaffet seg et glitrende utgangspunkt før returkampen mot Bayern München om en snau uke.

BAYERN MÜNCHEN - REAL MADRID 1-2:

Real Madrid har et halvt bein i klubbens tredje strake Champions League-finale etter at Bayern München ble slått 2-1 på Allianz Arena onsdag.

Joshua Kimmich ga hjemmefansen håp om en tysk festaften med sin scoring i første omgang, men Marcelo og Marco Asensio snudde kampen for gjestene fra Spania.

- Hva er det han gjør?



Nettopp Marcelo var involvert på en svært spesiell måte da Bayern München tok ledelsen. Da ballen gikk ut over dødlinja, løp brasilianeren etter for å hente den, mens Bayern satte i gang et angrep med en annen ball.

James Rodriguez spilte fri Joshua Kimmich på høyresiden, og da Real Madrid-keeper Keylor Navas gamblet på en avslutning i det lengste hjørnet, løftet Kimmich ballen opp i det nærmeste til 1-0.

Marcelos grep i forkant av målet fikk ekspertene i Viasats studio til å reagere.

- Marcelo er da for pokker ikke ansatt som ballgutt på Allianz Arena. Hva er det han gjør bak dødlinja der? Surrer og roter og holder på! utbrøt programleder Daniel Høglund.

- Det er total misting, fulgte Morten Langli opp med.

PÅ BÆRTUR: Marcelo er ute og henter en ball som er ute av spill, mens Bayern-keeper Sven Ulreich setter i gang et angrep som ender med scoring.

Real Madrid-backen ble imidlertid tatt i forsvar av tidligere landslagskaptein Rune Bratseth, som likevel gikk med på at opptredenen var håpløs av 29-åringen.

- Man kan ikke forvente at han scorer, legger inn og samtidig tar kontringene. Jeg er enig i at her må han gjøre en bedre jobb. Han må komme seg hjem. Det er håpløst, det er talentløst, men vi kommer til å se det igjen i den andre omgangen også. Han slutter ikke å angripe, og han slutter ikke å være med i den offensive delen, men da må det løses av andre. Det var nok folk der, men ingen gjorde det riktige valget.

Marcelo slo tilbake

I minuttene som fulgte fikk både Franck Ribery og Thomas Müller gode sjanser til å øke ledelsen, men ble stoppet av henholdsvis en dårlig touch og en god Real Madrid-blokkering.

I stedet var det Real Madrid som slo tilbake like før pause. Marcelo fikk kjempetreff fra 16 meter og dunket inn utligningen for gjestene, mot spillets gang.

ANNULLERT MÅL: Cristiano Ronaldo gestikulerer og hevder at ballen ikke traff ham i armen.

Etter at Thomas Müller hadde brent nok en stor Bayern-sjanse, ble tyskerne igjen brutalt straffet av gjestene etter pause.

En forferdelig tversoverpasning fra Rafinha ble plukket opp av Lucas Vazquez, som satte full fart og spilte fri Marco Asensio. 22-åringen dunket inn 1-2 i hjørnet bak Sven Ulreich.

Like etterpå var Franck Ribery farlig frampå igjen, men avslutningen ble stoppet av Navas.

Cristiano Ronaldo, som vant sin 96. Champions League-kamp onsdag, ville selvsagt også være med på moroa. Etter 73 minutter banket portugiseren ballen i nettet fra hjørnet av sekstenmeteren, men dommer Björn Kuipers mente Real Madrid-stjernen tok ned ballen med armen i forkant.

Ramos: - Vi var solide

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos vet imidlertid at bare halve jobben er gjort.

- Vi var virkelig solide og forsvarte oss veldig bra. Vi har tatt det første steget, sa Ramos ifølge BBC.

Like fornøyd var naturlig nok ikke Bayern Münchens Thomas Müller.

- Vi var for naive. Vi hadde mange sjanser og gikk inn til pause på 1-1, men så kommer 2-1 rett etter pause, sa Müller.

Bayern München, som mistet både Arjen Robben og Jerome Boateng med skader i første omgang, har nå et svært vanskelig utgangspunkt før returkampen i Madrid neste uke.

