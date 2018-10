Marerittkveld for Brann i Tromsø

Null poeng for Brann i Tromsø.

TROMSØ - BRANN 2-1:

ALFHEIM STADION/OSLO(Nettavisen): Laget fra Bergen hadde mulighet til å ta innpå Rosenborg i gullkampen etter at trønderne tapte mot Molde søndag, men på Alfheim ble Tromsø for sterke for Brann.

Kent-Are Antonsen ga hjemmelaget en drømmestart på kampen med scoring etter kun et drøyt minutt, men Brann slo tilbake minuttet senere med scoring av Fredrik Haugen.

Branns målscorer Fredrik Haugen lot seg irritere av Tromsøs tidlige scoring.

- Det var helt utrolig at vi klarer å få den imot. Det var slurv av oss bak der. Heldigvis får vi en tilbake, sa Haugen til Eurosport i pausen.

Det var likevel Tromsø som skulle stikke av med samtlige tre poeng da Mikael Ingebrigtsen ble matchvinner med sin 2-1-scoring etter 73. minutter. Scoringen kom igjen etter feil i Brann-forsvaret.

- I dag hadde vi en kjempesjanse og et momentum med hensyn til å komme seg opp i ryggen på RBK. Det klarte vi ikke. Tromsø var gode og hakket bedre enn oss, konkluderte Brann-trener Lars Arne Nilsen til MAX etter oppgjøret.

Tidlige scoringer



Brann hadde tatt syv av ni mulige de siste tre kampene, mens hjemmelaget kun hadde en seier på de siste åtte kampene i serien.

Med Runar Espejord fortsatt ute med en lyskeskade, var sjansene desto større for at laget fra Bergen kunne ta sin første seier i Nordens Paris siden høsten 2010.

I Espejords fravær, var det Mikael Norø Ingebrigtsen som startet på topp for hjemmelaget. Nærmest seg hadde han «poteten» Kent-Are Antonsen.

Ruben Yttergård Jenssen, som var tilbake i Tromsø for første gang siden den tidligere Tromsø-spilleren gikk til Brann i sommer, fikk en kjølig mottakelse på Alfheim.

Norø Ingebrigtsen og Gjermund Åsen vant ballen i det andre minutt. En tunnelpasning fra førstnevnte satte Åsen fri ned langs siden. Inne foran mål kunne nevnte Antonsen enkelt skli ballen inn til 1-0.

Fra jubel til stillhet

Jubelen ble effektivt stoppet da Fredrik haugen fant nettmaskene i motsatt ende kun 79 sekunder senere etter et innlegg fra Gilbert Koomson.

UTLIGNET: Fredrik Haugen utlignet for Brann.

Noen minutter kunne bortelaget gått i ledelsen, men TIL-keeper Gudmund Kongshavn fikk dyttet avslutningen fra Daouda Bamba utenfor stolpen.



Det ble sjansemessig roligere enn i åpningen, før Bamba igjen var på rett sted etter nesten en halvtime. Headingen hans gikk imidlertid i tverrligger og ut bak bergenseren Kongshavn.

Det kunne vært flere mål andre veien også da Brann-keeper Markus Pettersen ikke fikk klarert et innlegg han rykket ut på. Målscorer Antonsen pasning inn foran mål ble derimot klarert ut til corner, og bortelagets supportere kunne puste lettet ut.

I andreomgang var Lasse Nilsen farlig frempå med et skudd, mens Kongshavn litt senere klarte å rydde opp like foran Bamba etter en skummel pasning fra Magnar Ødegaard. Også Morten Gamst Pedersen forsøkte seg fra distanse uten å lykkes.

Ny Åsen-assist

Da lyktes det bedre med to av de tre spillerne som var involvert i TILs første scoring. Åsen mottok ballen i mellomrommet og spilte gjennom Norø Ingebrigtsen, som kontrollert sendte TIL i ledelsen 17 minutter før full tid. Hans andre scoring etter returen tilbake til Tromsø i sommer.

Nærmest etter det var Tromsø-fødte Daniel Berntsen, men den tidligere Bodø/Glimt-spillerens skudd gikk via en Brann-spiller og til corner.

Et måljagende Brann-lag satte som vanlig inn Azar Karadas på slutten, uten at bortelaget klarte å skape all verdens sjanser. Dermed klarte ikke Brann å knappe ned RBKs ledelse etter Trondheims-klubbens tap mot Molde søndag. I neste runde møter Brann LSK hjemme i Bergen.



TIL tok tre viktige poeng mot ny plass i Eliteserien og en langt mindre dramatisk sesongavslutning enn de har vært vant til de siste årene med hele ti poeng ned til streken før de møter Kristiansund borte neste helg.

Mest sett siste uken