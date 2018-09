Marerittstart for Hamrén: - Hva har skjedd med Island?

De islandske heltene ble overkjørt av Sveits.

SVEITS - ISLAND 6-0:

Island har begeistret en hel fotballverden etter at nåværende Norge-sjef Lars Lagerbäck og hans etterfølger Heimir Hallgrimsson førte laget til henholdsvis EM-kvartfinale i 2016 og VM-deltakelse i 2018.

Nå er det tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén, som også trente det svenske landslaget fra 2009 til 2016, som har fått i oppgave å føre den stolte, islandske arven videre.

Men lørdagens debut mot Sveits i Nations League, endte langt ifra slik som Hamrén hadde håpet.

Island ble nemlig til de grader overkjørt av de sveitsiske vertene, som til slutt vant kampen 6-0.

- Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til hele Island. Det var et pinlig resultat, sier Hamrén til C More, ifølge Aftonbladet, etter kampen.

MARERITT: Erik Hamrén, her i prat med Rurik Gislason under kampen, fikk ikke den Nations League-åpningen han hadde håpet på, men i stedet den han hadde hatt mareritt om.

To annullerte mål

Måldifferansen kunne vært større, ettersom sveitserne også fikk to scoringer hårfint annullert for offside. Den ene av dem så dessuten tvilsom ut.

1-0-scoringen kom før kvarteret av kampen var passert, da Steven Zuber brukte et nydelig touch på å legge ballen til rette i hjørnet av 16-meteren før han med strak fot sendte den via tverrliggeren i lengste hjørne og i mål.

Sveitserne doblet ledelsen midtveis i første omgang, da Xherdan Shaqiri slo et frispark inn fra høyresiden som keeper Hannes Thór Halldórsson bare fikk slått ned i et sveitsisk bein. Etter litt frem og tilbake i feltet kunne Denis Zakaria sende ballen i mål, og 2-0 holdt seg også til pause.

- Sjeldent svakt til Island å være

Det kunne imidlertid ha vært mer, og da Breel Embolo fikk stå helt alene inne i feltet og få hodet på ballen med en heading som gikk utenfor mål, sukket TV 2-kommentator Peder Mørtvedt tungt på Islands vegne.

Man kan jo spørre seg hva som har skjedd med krigerviljen til dette islandske landslaget. Så slett markeringsjobb når det er så lite fart i angrepet; det er sjeldent svakt til Island å være, mente kommentatoren.

Men om Island slet i første omgang, ble det ikke noe bedre etter hvilen.

Før minuttet var spilt fikk spissen Haris Seferovic muligheten til å legge på til 3-0, men alene med keeper Halldórsson gikk forsøket på en chip utenfor mål.

Men sju minutter ut i omgangen fikk Sveits frispark i nøyaktig samme posisjon som dødballen som ledet til 2-0-målet. Denne gangen slo Liverpool-spilleren Shaqiri hardt inn mot mål, og en touch via hodet til Birkir Bjarnason satte Islands keeper ut av spill. Dermed var det 3-0, og kampen var i ferd med å utvikle seg til et islandsk mareritt.

Det skulle bli verre.

- Ikke fryktet dette i sine villeste mareritt

Spissen Seferovic fikk sitt mål da han satte inn 4-0 med venstrebeinet, etter å ha fått servert ballen på lekkert vis med et hælspark fra Fabian Schär.

Deretter løp innbytter Albian Ajeti inn 5-0 etter bare fem minutter på banen i sin landslagsdebut, mens en annen innbytter, Admir Mehmedi, satte prikken over i-en med 6-0-scoringen åtte minutter før slutt.

- De ødelegger dette islandske laget. En maktdemonstrasjon av de sjeldne i St. Gallen, mente kommentator Mørtvedt, som syntes synd på den nyansatte sjefen for det islandske laget.

- Dette tror jeg ikke Erik Hamrén hadde fryktet i sine villeste mareritt, mente Mørtvedt.

Reaksjonene på fadesen lot heller ikke vente på seg på Twitter:

Dear @footballiceland

What did you expect? This wasn't unexpected at all.

Did you really ever think that #Hamren was the right man for the job?

Did you do any research at all before hiring him?#KSI #Iceland — tankaromifk.se (@tankaromifk) September 8, 2018

Island fungerer best med trener i grilldress på sidelinja. Erik Hamren må henge fra seg håndsydd dress og slips. 0-5 mot Sveits i debuten nå. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 8, 2018

Okay that was by far the worst match I've ever seen from Iceland.. Ever.



Erik Hamren somehow thought that there was nothing wrong with the original lineup, and chose to enter the 2nd half with the exact same team.



Then made some of the worst substitutions I have ever seen. — Icelandic Statistician™ (@IcelandicStats) September 8, 2018

Iceland getting hammered 3-0 by Switzerland as the Erik Hamrén era gets underway. That fairytale ended mighty quick. — Philip O'Connor (@philipoconnor) September 8, 2018

Island møter det tredje laget i Nations Leagues gruppe A2, Belgia, hjemme i Reykjavik førstkommende tirsdag.

