Martin Ødegaard åpner for overgang fra Real Madrid: - Vil stabilisere meg et sted

Nordmannen ønsker etter hvert å stabilisere seg fast i et klubblag, og ser ikke bort fra at han må forlate Real Madrid.

LJUBLJANA (Nettavisen): Den siste tiden har Martin Ødegaard vært i fyr og flamme for nederlandske Vitesse. Nordmannen har levert to praktscoringer mot Heracles og Utrecht i den nederlandske toppdivisjonen.

19-åringen er, som kjent, utlånt fra spanske Real Madrid, som for kort tid siden bekreftet at Santiago Solari har signert en 2,5-årskontrakt frem til sommeren 2021.

Ødegaard kjenner argentineren godt fra deres tid sammen i Real Madrid Castilla (Madrids andrelag), men er fortsatt usikker på om han drar noen fordeler av å kjenne Solari.

MANNEN I MADRID: Santiago Solari er Real Madrids nye hovedtrener.

- Jeg tror ikke det har så mye å si for min fremtid, det er positivt at jeg kjenner han og har et godt forhold til ham, men det er ikke det som avgjør om man blir satset på, sier Ødegaard til Nettavisen.

Salg?

Han er klar på at det fort er andre ting enn personlige forhold som blir viktig for å vise seg fortjent en plass i det stjernespekkede Real Madrid-laget.

- Det handlet mer om ferdighetene og den type ting, dette endrer ikke veldig mye. Men det er positivt å kjenne han, og også assistenten hans som jeg kjenner veldig godt og jobbet mye med i flere år.

Ødegaard forteller at han lærte mye under Solari, og hans assistent, og at de sammen hadde stort fokus på hans utvikling. Med Solari vant Ødegaard fem kamper, tapte tre og spilte fem uavgjort under deres tid sammen i Castilla.

Nordmannen forteller at han ikke har snakket med Solari etter at han ble klar som ny trener, men at han stadig er i dialog med Madrid etter kampene for Vitesse.

Det har tidligere blitt rapportert at Ødegaard har en kontrakt frem til 2021. Noe som fort kan bety at 2019/2020-sesongen blir nordmannens siste til å vise seg frem for Madrid, mener Viasports LaLiga-ekspert Petter Veland.

- Om han ikke overbeviser Solari, eller den som er Real Madrid-trener, sommeren 2019, ser man mest sannsynlig på et salg med tilbakekjøpsklausul snarere enn et nytt utlån, rett og slett på grunn av kontraktsperioden og måten Real Madrid har håndtert slike situasjoner tidligere, sier Veland til Nettavisen.

KAN SELGES: Petter Veland tror fort sommeren 2019 blir Martin Ødegaards siste til å overbevise i Madrid.

Han viser til spillere som Dani Carvajal og Lucas Vázquez som begge ble solgt fra Madrid, og siden hentet tilbake av storklubben. De siste årene har Achraf Hakimi i Borussia Dortmund, og Mário Hermoso i Espanyol også blitt solgt med lignende klausuler.

Ødegaard er åpen for at han fort blir den neste Madrid-spilleren som selges med en opsjon på å bli hentet tilbake.

- Ja, det kan være en mulighet. Jeg tenker at det er greit med stabilitet, det har vært fint med låneavtaler i Nederland, men etter hvert vil jeg stabilisere meg et sted, sier nordmannen.

Han er for tiden utlånt til Vitesse, der han trenes av den russiske trenerlegenden Leonid Slutskij. Tidligere han også vært utlånt til Heerenveen. Nå varsler drammenseren at han er lei av utlån.

- Jeg tror ikke det er bra å skifte og være et år før jeg bytter, det er ikke bra på sikt. Akkurat nå har det vært fint, men det er helt klart at jeg ønsker mer stabilitet etter hvert. Da må man ta en vurdering på hvordan man får det, sier Ødegaard.

- Hva er din vurdering nå?

- Akkurat nå er jeg fornøyd der jeg er, og så får vi se hvordan sesongen blir, og på tilbakemeldingene fra Madrid. Om jeg ikke får en mulighet der, så må jeg se andre veier.

Brasiliansk supertalent

En som har imponert stort i Real Madrid, og som det snakkes varmt om er brasilianske Vinícius Júnior. Sammen med spillere som Javi Sánchez og Sergio Reguilón, så er brasilianeren en av flere unggutter som har fått sjansen under Solari.

Selv om det tidlig viser at argentinerens tilnærming til ungt talent er positiv for Ødegaards del, tror Petter Veland at historien er litt forskjellig.

- Vinícius Júnior er et spesielt tilfelle. En unggutt fra Brasil med en enorm prislapp og skyhøye forventninger, hvor det nærmest var et samstemt rop og krav fra alle om at han snart måtte få muligheten, sier Veland.

- Han fikk et innhopp mot Valladolid, men spilte ikke fra start mot Viktoria Plzen og var ikke i aksjon mot Celta. Det er fortsatt veldig, veldig tidlig for ham. De to forsvarsspillerne har fått spilletid primært grunnet skadesituasjonen, og sier ikke isolert sett noe om Solaris ungdomssatsing.

SUPERSTJERNE: Vinícius Júnior har tatt Santiago Bernabéu med storm.

Det er spesielt 18-åringen fra Brasil det knyttes stor spenning til i den spanske hovedstaden. Selv har Ødegaard vært rundt spilleren som ble kjøpt til Madrid for 45 millioner euro da han kun var 16 år.

- Jeg ble litt kjent med ham på oppkjøringen. Han er en artig type, morsom spiller. Du ser at han er fra Brasil, er leken i stilen og en spennende spiller. Med årene kan han bli en veldig god spiller, sier Ødegaard.

Han forteller at han kan dra visse paralleller til situasjonen han selv gikk igjennom som 16-åring i Madrid, og den situasjonen Vinícius Júnior nå går igjennom.

- Jeg kjenner meg litt igjen i hans situasjon. Jeg kom i veldig ung alder og litt mellom første- og andrelag. Det kan være en utfordring, men det ser ut som han blir gitt mer og mer tillit. Det tror jeg er positivt, og det tror jeg han synes er moro.

- Kan du dra inspirasjon fra hans situasjon i Madrid akkurat nå?

- Ja, selvfølgelig. Han viser at dersom man er god nok, så er man gammel nok. Om det blir sånn for meg en gang også, så er det veldig positivt.

