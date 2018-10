Martin Ødegaard er hentet opp fra U21-landslaget til A-landslaget

Erstatter Sander Berge i den norske landslagstroppen.

Martin Ødegaard er hentet opp i den norske a-landslagstroppen til oppgjøret mot Bulgaria. Det bekrefter NFF på sine Twitter-sider søndag ettermiddag.

Dette kommer dagen etter at det norske landslaget vant 1-0 hjemme mot Slovenia, etter scoring av Ole Kristian Selnæs på Ullevaal Stadion.

Norge ligger som nummer to i gruppe 3 på i League C av Nations League. Det er Bulgaria, som gjester de norske herrene førstkommende tirsdag, som leder gruppa etter å ha vunnet alle sine tre første kamper.

Les mer: - Slutt med pinlige bortforklaringer når Ødegaard blir vraket på a-landslaget

Kypros ligger på tredjeplass med tre poeng, mens Slovenia har til gode å sikre seg et eneste poeng i gruppen.

Oppdatering på Norges tropp. Martin Ødegaard kommer inn. Han slutter seg til A-landslagstroppen i dag. — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 14, 2018

Samtidig skriver NFF på sin Twitter-konto at Sander Berge forsvinner ut av den norske landslagstroppen. Berge var ikke i stand til å spille mot Slovenia.

Ny oppdatering på Norges tropp.

Sander Berge er ikke aktuell for tirsdagens landskamp mot Bulgaria, og er derfor ute av landslagstroppen.



Totalbelastningen de siste ukene har ført til stivhet i muskulaturen, og han reiser hjem til Belgia for å restituere. — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 14, 2018

- Totalbelastningen de siste ukene har ført til stivhet i muskulaturen, og han reiser hjem til Belgia for å restituere, skriver landslaget på sosiale medier.

Real Madrid-spiller Ødegaard, som er på utlån i Vitesse, ble tatt ut i Leif Gunnar Smeruds tropp før den viktige kampen mot Tyskland på U21-landslaget, fremfor plass i Lars Lagerbäcks tropp.

- Etter samtale med Lars ble vi enige om at dette var en god anledning til å få spilletid for Martin, sa Smerud under pressekonfereansen der landslagstroppene ble presentert for nesten to uker siden.

Norge tapte kampen 1-2 mot tyskerne, og vil dermed ikke spille U21-EM i Italia og San Marino sommeren 2019.

Ødegaard har totalt 12 kamper for det norske a-landslaget så langt i sin karriere. Sist gang 19-åringen spilte for Lars Lagerbäck var i mars, da han startet oppgjøret borte mot Albania.

