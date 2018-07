Martin Ødegaard har fått Bjørn Tore Kvarme som agent

Blir en del av Nordic Sky-stallen.

Martin Ødegaard har fått Bjørn Tore Kvarme som sin agent. Det bekrefter Kvarme selv til Nettavisen på SMS. Det betyr at Ødegaard også knytter seg til agentfirmaet Nordic Sky.

Kvarme skriver til Nettavisen at hans samarbeid med Real Madrid-spilleren startet i mai.

At Ødegaard er tilknyttet Nordic Sky betyr at han nå er i samme stall som landslagsprofiler som Jonas Svensson, Ole Selnæs og Iver Fossum. Han har tidligere brukt Tore Pedersen som sin rådgiver.

Kvarme forteller at de er i samtaler med Real Madrid om hva som skjer med 19-åringen denne sommeren:

- Vi har en fin dialog med Real Madrid. De ville ha han med på sesongoppkjøringen, og så tar vi en oppsummering om situasjonen etter det, skriver Kvarme på SMS til Nettavisen.

AGENTEN: Bjørn Tore Kvarme representerer Martin Ødegaard.





Positivt signal



At det er Kvarme som har tatt over Ødegaard mener Viasport-ekspert Petter Veland at kan være et tegn på at han ønsker en fremtid i spansk fotball:

POSITIV: Petter Veland tror valget av Bjørn Tore Kvarme kan være positivt for Martin Ødegaard.

- Jeg tolker det som at Ødegaard gjerne ønsker et opphold i en LaLiga-klubb, eventuelt i en klubb på andre nivå i Spania. Kvarme er nok den agenten i Norge med fleste kontakter i spansk fotball, spesielt etter sin tid i Spania, sier Veland til Nettavisen.

Kvarme spilte i LaLiga-klubben Real Sociedad fra 2001 til 2004, og har også erfaring fra fransk fotball med Saint-Etienne og Bastia.

Nordic Sky, som også har kjente navn som Mikael Dorsin, Rade Prica og Fredrik Stoor som sine agenter, kan vise til spillere som Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson og Viktor Claesson i sin stall.

Veland tror at valget av Kvarme kan være et positivt signal for Ødegaards fremtid i Spania:

- Det er et klart tegn på at målet er å lykkes i Real Madrid og spansk fotball. Jeg kjenner ikke til detaljene rundt hans samarbeid med Kvarme, men hadde jeg vært i hans posisjon, så hadde nok han fort vært en av agentene jeg også ville ha forhørt meg med, sier Veland.

I STALLEN: Martin Ødegaard står oppført som en av spillerne hos Nodric Sky.

Til USA



Det er fortsatt uvisst hvorvidt Martin Ødegaard spiller sesongen 2018/2019. Tidligere denne uken ble det klart at Ødegaard blir med Real Madrid på sesongoppkjøringen til USA.

Real Madrid ble nylig tatt over av Julen Lopetegui, som tidligere har hatt for vane å satse ungt. Den spanske treneren har, som kjent, har trent U21-landslaget til Spania. Han fikk sparken som trener for det spanske a-landslaget like før VM i Russland.

- Planen virker å ha vært at Ødegaard skulle ha vært med på oppkjøringen. Det hadde nok ikke endret seg med Zidane, men jeg tror det er mer positivt for Ødegaard at Lopetegui er på plass. Han er ikke redd for å prøve ut unge spillere, og jeg tror dette er noe Real Madrid-president Florentino Pérez har hatt med i regnestykket da han ansatte ham, sier Veland.

📋 Lista de convocados para los tres encuentros de la International Champions Cup. #RMTour 🇺🇸 #HalaMadridhttps://t.co/FyQAV6VUTL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2018

- Kjøpet av Ødegaard var i sin tid et prestisjeprosjekt for Pérez, og jeg tror ikke det er feil å mene at han fort kan være en pådriver for at Ødegaard, etter hvert, skal få sjansen i Madrid. Denne sesongen kan fort bli for tidlig, og da er nok et utlån smartest, sier Veland.

Kvarme forteller at det fortsatt er for tidlig å kunne si om trenerbyttet fra Zinédine Zidane til Lopetegui vil ha noen påvirkning på situasjonen til nordmannen.

- Det er umulig å si noe om. Han har ikke vært der lenge, og det har vært to uker med trening, mens ingen kamper har vært spilt ennå. Jeg har derfor ikke noe grunnlag til å si noe om det. Det blir bare spekulasjoner, skriver Kvarme på SMS.

Denne sommeren har Real Madrid allerede rukket å være veldig aktive på overgangsfronten. Det er kanskje salget av Cristiano Ronaldo til Juventus som har vært mest profilert, men det har uansett kommer flere spillere inn dørene på Santiago Bernabeu.

Álvaro Odriozola har ankommet klubben fra Real Sociedad, mens Andrej Lunin har kommet på plass fra Zorja Luhansk. Også Vinicius Junior har kommet til Madrid etter å ha signert fra Flamengo i Brasil.

