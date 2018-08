Martin Ødegaard lånes ut til Vitesse

Martin Ødegaard spiller for Vitesse Arnheim neste sesong.

Det bekrefter Real Madrid på sine egne hjemmesider.

Det 19-årige fotballtalentet Martin Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til Vitesse Arnheim denne sesongen. Lånet strekker seg ut til 30. juni, 2019. Utlånet til Vitesse betyr at Ødegaard vil tilbringe sin andre sesong på rad i en nederlandsk klubb.

Forrige sesong spilte Martin Ødegaard for Heerenveen, sammen med nordmennene Morten Thorsby og Nicolai Næss. Ødegaard var utlånt til Heerenveen i halvannen sesong, hvor han spilte 38 seriekamper og scoret tre mål. Nå ser han fram til et nytt eventyr med Vitesse.

– Jeg har spilt i æresdivisjonen i halvannet år. Det ga meg et inntrykk av Vitesse. Jeg kjenner Vitesse som et godt fotballag. Jeg tror måten de spiller på passer meg godt, sier 19-åringen til Vitesses nettsider.

Han sammenligner videre Vitesse med Heerenveen.

– Vitesse har også vist at unge spillere får en mulighet. Derfor er jeg glad for den sjansen Vitesse har gitt meg, sier den tidligere Strømsgodset-spilleren.

- Passer Martins kvaliteter

Bjørn Tore Kvarme forteller at flere klubber har vært interesse i å låne Ødegaard, men at Vitesse var den klubben som la frem den beste planen for 19-åringens utvikling.

- Vi mener at den typen fotball Vitesse spiller passer Martins kvaliteter, og de har vært tydelige på hvordan de ønsker å bruke han. I tillegg så kjenner han ligaen og slipper å bruke unødvendig tid på å bli vant til ny liga, sier Kvarme til Nettavisen.

- Han har har spilt i Heerenveen, men det er fortsatt rom for at han kan gjøre seg mer gjeldende i kamper, og prestere på et jevnere nivå.

- Kan du si noe om hvordan Vitesse ønsker å bruke Ødegaard?

AGENT: Bjørn Tore Kvarme, tidligere Rosenborg-spiller og Spania-proff, er agent for Martin Ødegaard. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

- De ønsker å bruke Martin i en sentral rolle offensivt i banen. Vitesse mener at de har et såpass godt lag, som kommer til å ha mye ball og det er viktig for Martin å være i et lag som har mye ball slik at han er mye involvert i spillet. Det tror vi at Vitesse kommer til å gjøre.

Før denne helga var trener Leonid Slutskij veldig klar på at han ønsket å sikre seg nordmannen. Han skal også ha snakket med Ødegaard før overgangen kom helt i boks.

- De trenger ham

- Vi har snakket med både sportsdirektøren og treneren tidligere og de har vært veldig tydelige på at de ville ha Martin, at de trenger ham og hvordan de ønsker å bruke ham, sier Kvarme.

- Det er selvfølgelig betryggende for en spiller før man har tatt en vurdering.

Det har tidligere blitt spekulert i hvorvidt Ødegaard ville bli lånt ut til en klubb i La Liga. Kvarme bekrefter at spanske klubber var interessert i å hente nordmannen.

- Vi har snakka med spanske klubber, men vi falt ned på at Vitesse var et bedre alternativ. Martin er fortsatt 19 år, så det er ikke noe hastverk. Det er bedre å ta det gradvis. Det har vært adskillig større klubber fra større ligaer som har vært interessert, men vi falt ned på at Vitesse er det beste valget akkurat nå.

Real Madrid har planer for Ødegaard

Han forteller at Real Madrid har vært tett på prosessen rundt nordmannen, og har planer for hvordan de ønsker å videreutvikle ham:

- Real Madrid har ønsket å være delaktig i prosessen, og vil være høre på alternativene og tankene vi har gjort oss, og samtidig komme med egne innspill. De har troa på at Martin kan bli en spiller de kan bruke, og det tenker jeg er et tegn da de faktisk bruker tid på dette, sier Kvarme.

- Hvis ikke de hadde hatt planer for ham hadde de sagt "dra på lån, vi bryr oss ikke om hvor". Men de har brydd seg. Men det er selvfølgelig opp til Martin å vise at han tar nivået.

- Men er Madrid enige i at Vitesse er riktig valg nå, eller ønsket de å se ham i en annen klubb?

- Real Madrid er enige i dette. De mener at den nederlandske ligaen passer ham, fordi han slipper å bruke tid på å bli kjent med alt på nytt, og de tror at Vitesse er på et nivå som passer Martin.

Rådført seg med Flo

Kvarme forteller også at han har rådført seg med Tore André Flo, som har ansvar for lånespillere i Chelsea, rundt situasjonen i Vitesse. Som kjent har den engelske storklubbene ofte spillere på lån i den nederlandske klubben:

- Det er to spillere der som i år er på lån fra Chelsea. Jeg diskuterte det med Tore André Flo, som har ansvaret for lånespillere i Chelsea, og han sier at det har vært en veldig bra arena for deres spillere å utvikle seg på, sier Kvarme.

Vitesse har jobbet hardt for å sikre seg nordmannens tjenester denne sesongen. Nylig sa sportsdirektør Marc van Hintum at det pågikk en tøff dragkamp om Ødegaards signatur.

– Det er ikke lett, for det er mange klubber som er interessert i ham, men vi håper fortsatt at han kommer til Vitesse, sa van Hintum til storavisen De Telegraaf.

Vært koblet til flere klubber

Ødegaard har tidligere vært koblet til et utlån for flere lag i La Liga, Bundesliga og Championship.

Martin Ødegaard ble kjøpt av Real Madrid i 2015. Unggutten hadde herjet hele sesongen i Tippeligaen og var ryktet som et av de største talentene i i verden, da han ankom Real Madrid. Men han har slitt med å trenge gjennom det bittelille nåløyet for å spille seg inn i A-lagstroppen til «Los Galacticos», noe som har ført til et nytt utlån.

Vitesse bekrefter utlånet på Twitter, hvor Ødegaard er iført Vitesse-treningsklær.

- Martin Ødegaard er en Vitesse-spiller denne sesongen. Den 19 år gamle spilleren er leid inn for en sesong. Velkommen Martin!

