Måtte skvære opp med agenten før Kitolano forlenget med Odd

I sommer var Odd-trener Dag-Eilev Fagermo og agent Atta Aneke i heftig disputt. Nå har partene røyket fredspipe, og fortsetter samarbeidet.

Da John Kitolano ble solgt fra Odd til Wolverhampton i sommer, ble det mildt sagt dårlig stemning mellom Odd og agent Atta Aneke. Fagermo mente klubben ikke kunne stole på Aneke, og stemplet agentarbeidet som dårlig.

– Jeg er ikke overrasket, dette er typisk ham. Nå må han begynne å se seg i speilet og kritisere alt og alle når ting ikke går hans vei, svarte Aneke den gangen.

Røyket fredspipe

Dermed hadde partene mye å prate om før lillebror Joshua Kitolano (17) skulle forlenge sin kontrakt med Odd torsdag.

Etter at Kitolanos forlengelse var presentert på torsdagens pressekonferanse, inviterte Odds daglige leder Einar Håndlykken agenten opp på podiet for å forklare situasjonen.

– Vi har røyket fredspipe, sa Håndlykken.

– Ja, det har vi, svarte Aneke og lo.

– Vi har luftet ut, og snakket om den disputten som var. Vi er stolte over at vi har blitt enige i dag. Det er viktig at alle spiller på lag, og vi har hatt et bra samarbeid med Atta. Det ønsker vi å fortsette med, forklarte Håndlykken.

Tonen fra Odd-trener Fagermo var helt annerledes nå enn i august.

– Du er en av de få agentene vi virkelig har kunnet stole på. Det er kanskje derfor det ble litt bråk i kulissene, sa Fagermo torsdag.

Kitolano forlenget

Fagermo hadde mye å smile for torsdag. Joshua Kitolano (17) har signert ny kontrakt med skiensklubben, og unggutten er Odd-spiller fram til sommeren 2021. Kitolano hadde i utgangspunkt kontrakt ut neste sesong.

– Det er en fin klubb å utvikle seg i. Odd har tatt godt vare på meg, så jeg vil bare fortsette med det, sa Joshua Kitolano på pressekonferansen.

Kitolano har vært i Odd siden han kom fra Gulset i fjor, men har virkelig slått igjennom i år. Han har spilt 11 kamper under Dag-Eilev Fagermo denne sesongen, og har scoret ett mål.

– Han har bare blitt bedre og bedre, og begynner å bli tryggere og tryggere. Han skal bli mer målfarlig, men han skal få bruke tid til å få ut det store potensialet sitt, sier Fagermo.

Mest sett siste uken