Måtte slette video etter Manchester-blemme: - Vet han hvem han heier på?

«How I Met Your Mother»-stjernen tenker seg nok om to ganger neste gang han drar på fotballkamp.

Den amerikanske skuespilleren Neil Patrick Harris, blant annet kjent gjennom rollen som Barney Stinson i den populære TV-serien «How I Met Your Mother» skulle onsdag kveld følge kampen mellom Manchester City og Liverpool på Metlife Stadium.

Harris, som hadde med sønnen sin på kampen, var dekket av Manchester City-klær og effekter, og så ut til å ha det svært gøy. Problemet oppsto imidlertid da 45-åringen skulle ta til sosiale medier for å vise sin begeistring over kampen.

Les også: Chelsea hentet engelsk keeperveteran

Neil Patrick Harris wearing a City shirt at a City game and says “Go Manchester United!” 😂 #mufc pic.twitter.com/RTZja4HlDL — United Xtra (@utdxtra) July 26, 2018

I videoklippet hører man tydelig at Harris roper "go Manchester United" til sine 7,1 millioner Instagram-følgere, noe som neppe er populært blant Manchester City-fansen.

Episoden fikk flere til å reagere på sosiale medier. Heldigvis for Harris tok de fleste det imidlertid med et smil, noe som på mange måter ufarliggjorde situasjonen.

@ActuallyNPH - you were wearing a @ManCity kit and said “Go Manchester United” that’s the equivalent of wearing a NY Yankees shirt and saying Go Red Sox — Christopher Blewett (@Blewett17) July 26, 2018

@ActuallyNPH Just saw NPH wearing a Manchester City jersey but yelling Come on Manchester United😂😂😂😂, was it a troll or you don't really know which teams are which bruh?!😀😀😀 — ThinhMai (@Maithanhthinh) July 26, 2018

Neil Patrick Harris just said "Go Manchester United!" while wearing a Manchester City shirt in his Insta Stories. Oh Neil.... pic.twitter.com/BhEj8nP2XS — Sérgio Reis (@SergioReis777) July 26, 2018

Just found out through his Instagram story the @ActuallyNPH is a Manchester City fan..... still love you Neil but go United 😈🔴 — amber (@ambersmith2828) July 26, 2018

Harris har slettet videoen fra sin egen konto, men den sirkulerer fortsatt rundt i sosiale medier.

Mens Harris var i New Jersey og så Liverpool slå Manchester City 2-1 etter en overtidsscoring av Sadio Mané, ble Manchester United holdt til uavgjort mot AC Milan i Los Angeles.

Fra New Jersey til Los Angeles er det estimert fem timer og 20 minutter med fly. Dermed bør kanskje Harris være en smule mer oppmerksom på flyrutene neste gang han skal se fotballkamp.

Mest sett siste uken