Memphis Depay robbet for flere millioner kroner

Lyons Memphis Depay skal ha blitt frastjålet massive 14,5 millioner norske kroner under et tyveri i hans eget hjem fredag kveld.

Tyveriet skal ha skjedd mens nederlenderen var opptatt med å spille hjemmekamp mot Nice i den franske toppdivisjonen, Ligue 1.

Selve kampen endte også med tap, siden bortelaget vant 1-0.

Politiet sier det er for tidlig å si eksakt hvor mye tyvene fikk seg under innbruddet i hjemmet til 23-åringen, men de gjorde et omslag på 14,5 millioner kroner over stjålne gjenstander.

Memphis Depay har tidligere spilt for Manchester United, da han ble hentet til klubben under Luis van Gaals ledelse i 2015 og var spådd en lysende fremtid på Old Trafford.

Dessverre for United-fansen slo den nederlandske vingen aldri gjennom på drømmenes teater og forlot engelsk fotball til fordel fransk, for Lyon 2017. Der har fotballkarrieren blomstret på nytt for han.

