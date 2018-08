Mener Champions League-veien er for vanskelig

- Vi hadde blitt pisset på i et gruppespill, mener Pål André Helland.

TRONDHEIM (Nettavisen): De er begge suverene i hjemlig serie og håver inn seriegull år etter år. Men drømmen om å spille med de andre seriemesterne, blir bare fjernere og fjernere.

- Vi må stikke fingeren i jorda og erkjenne at det er vesentlig vanskeligere å komme seg inn nå, sier Pål André Helland til Nettavisen.

Mestalla, 4. november 2007: Rosenborg spiller ball i hatt med Valencia, som har startet godt i La Liga. To uker tidligere hadde trønderne knust spanjolene 2-0 hjemme, men heller ikke i Spania klarer Valencia å ta brodden av Norges femte beste lag. Steffen Iversen scorer to, men det kunne vært langt flere. Rosenborg vinner 2-0 igjen og har heng på Chelsea om gruppeseieren.

Det ble ikke avansement, men RBK - som blir nummer fem i Eliteserien dette året - tar sju poeng fra Valencia og Chelsea og spiser atter en gang kirsebær med de store. Mellom 1995 og 2007 ble det 11 gruppespill i Champions League. I 1999 har man med seg Molde, som det andre norske laget i verdens gjeveste klubbturnering. Høsten 2005 er Vålerenga en tapt straffekonk fra å gjenta bragden. Tolv deltakelser på tolv år.

- Tøffere og tøffere

Elleve år senere har ingen norske lag vært innom gruppespillet. Celtics Mikael Lustig mener det kan ta mange år før det blir en ny deltakelse.

- Det er mye vanskeligere. Så klart er det mulig, men det gjelder å få noen gode trekninger. Selv for oss er det tøft. Vi skal slå AEK Athen og et lag til... Det blir tøffere og tøffere å komme inn. Å få Celtic i runde to er tøft, sier Lustig til Nettavisen.

- Føler du det er for langt for dere også?

- Ja, det er klart. Samtidig tar ikke de andre skotske lagene poeng i Europa, så det går litt på det også. Skal vi komme inn i Champions League, må lag som Aberdeen få flere poeng, sier Lustig.

I likhet med Lustig har Cristian Gamboa en fortid som fotrapp høyreback på Lerkendal i årene etter trøndernes siste deltakelse i gruppespillet. Costaricaneren skulle ønske det var lagt opp bedre for seriemesterne.

Mener løpet er for langt for Celtic

- Det er vanskelig, selv for oss. Man må spille så mange runder og man vet aldri hva man møter. Disse hjemme-borte kampene er tøffe, men jeg håper jeg får se Rosenborg i Champions League igjen, sier Gamboa til Nettavisen.

- Er det for mange runder for dere?

- Ja, jeg syns at lag som ofte vinner ligaen gjerne kunne ha fått færre runder, men det er nå sånn det er. Vi må respektere det og prøve å vinne hver kamp, sier VM-helten fra 2014.

Året etter RBKs Champions League-bragder i 2007, tapte Brann knepent to ganger mot Marseille. Etter det la UEFA opp et lengre løp i kvalifiseringen. To runder ble til tre, riktig nok adskilt fra storlagene. Seriemesterne fra de mindre ligaene fikk sin egen rute til gruppespillet. Den består, men fra og med denne sesongen har tre runder blitt til fire. Lag som Celtic og Rosenborg må først bli seriemester, deretter slå ut fire andre mestere for å i det hele tatt kvalifisere seg.

Tidligere måtte lag nummer tre og fire fra de store ligaene kvalifisere seg. I 2009 gikk man opp til at tre lag fra de store ligaene gikk rett inn. Nå går de fire beste fra de fire største ligaene (i øyeblikket Spania, Tyskland, England og Italia) rett inn. Helland tror det er et tidsspørsmål før de beste ligaene får enda flere plasser.

Tror på færre små lag: - Pengene snakker

- Før, da RBK var i Champions League, møtte de lag som Celtic i play-off. Nå møter vi de tre ganger før vi skal inn, sier Helland og tror kvalifiseringen og nivået er såpass tøft at de tredoblede norske mesterne ikke har noe der å gjøre.

- Vi har selvfølgelig en drøm og lyst til det, det er ikke det, men vi har mer i Europa League å gjøre. Der kan vi gå videre. I Champions League ville vi blitt pisset på. Celtic tapte 6-0 mot PSG i fjor, liksom. Det er stor forskjell, sier Helland.

- Er det urettferdig at fjerdeplassene går rett inn mens seriemestere som dere og Celtic må slå ut fire lag?

- Sånn er det. Pengene snakker dessverre. De man vil ha med er større lag. Nå er det de seks store i England, det er vel tidssspørsmål før både fem og seks lag går inn i gruppespillet. Jeg vet ikke om jeg gidder å tenke noe om det, jeg får ikke endret noe uansett, sier RBK-vingen.

Gamboa: - Jeg vil alltid holde med RBK

I onsdagens 0-0-kamp kunne han gitt RBK en drømmestart allerede etter sju minutter, hvis han hadde funnet Nicklas Bendtner som var i full firsprang mot Celtic-målet. Dessverre for Rosenborg kom nettopp Gamboa inn med en susende takling. Celtics forsvarsmur fikk etterhvert kontroll på kampen.

- Hadde jeg blitt passert der, da hadde vi slitt. Jeg håper han klarer seg fint. De spilte bra. De hadde mye ball, spilte god fotball. De prøvde mer i år, men de var uheldige. Sånn er fotballen, sier Gamboa.

Mellom 2012 og 2014 var han fast invetar på høyreback-plassen, før han ble solgt til West Bromwich etter et godt VM for Costa Rica. Celtic-proffen ble selv far under sitt trondheimsopphold, men klaget smilende over at sommerdagene hans som turist var bedre enn da han spilte for klubben.

- Været er bedre enn i Skottland, alle ble overrasket over det! Det var fint å være tilbake, jeg kjenner mange her. Sønnen min er født her. Det var flott å se Mike, Tore, Pål, Søder og alle jeg spilte med. Rosenborg vil alltid være i hjertet mitt. Jeg ønsker dem lykke til i serieinnspurten. Jeg vil alltid holde med Rosenborg, sier Gamboa.

Mener Celtic hadde kontroll

Lustig, som gjentok Gamboas prestasjon med VM-kvartfinale i Russland i sommer, roser også Rosenborg uten å ta helt av. Han mener de skotske mesterne hadde grei kontroll.

- De gjør en veldig god første omgang. Vi gjør ikke den beste omgangen, men vi jobber godt og de skaper ikke de største mulighetene. De trengte et mål for å få oss til å kjenne på at det var match igjen, sier Lustig.

- Dere snudde kampen i pausen. Føler du at dere hadde kontroll etter en litt kaotisk første omgang?

- Absolutt. Det gikk på at RBK presset høyt med fire-fem mann før pause og det orker man ikke i 90 minutter. De ble mer sliten og da fikk vi mer ball, oppsummerer han.

Mest sett siste uken