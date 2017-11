Messi drømmer om å returnere til gamleklubben

Barcelona-stjernen lover imidlertid ingenting.

Spekulasjonene rundt Lionel Messis klubbfremtid har startet.

I teorien kan 30-åringen forhandle med andre klubber allerede i januar - seks måneder før kontrakten med Barcelona går ut.

Drømmer om Argentina-retur

Argentineren, som forlot hjemlandet og moderklubben Newell's Old Boys allerede som 13-åring, innrømmer at han har en drøm om å returnere til klubben han kom fra.

- Tanken har alltid vært å spille for Newell's, slik jeg drømte om som barn, sier Messi til den argentiske kanalen TyC Sports.

- Da jeg kom til klubben, så jeg for meg at jeg skulle spille for dem i Primera Division, men jeg vet ikke hva som kommer til å skje om noen år.

Lover ingenting

Til tross for at Messi holder drømmen i live, både for seg selv og Newell's-fansen, vil han ikke love et comeback i rødt og svart.

- Jeg kan ikke si at jeg kommer tilbake, for jeg vet ikke hvor jeg kommer til å være, sier Messi.

Barcelona-stjernen forteller videre at han ser på Brasil, Tyskland, Frankrike og Spania som favoritter til å vinne VM, og at han gjerne unngår sistnevnte i gruppespillet.

- Jeg vil ikke havne i gruppe med Spania, som er er en av rivalene vi kan få. For alt de står for, og alt de har, vil jeg heller unngå dem. Det er en veldig tøff motstander.

Argentina og Lionel Messi møter Russland til privatlandskamp i Moskva lørdag.

