Messi glitret da Barcelona rundjulte Huesca

Barcelona og Huesca scoret ti mål til sammen, da de møttes til dyst søndag.

BARCELONA - HUESCA: 8-2

Lionel Messi scoret to ganger og regisserte ytterligere to mål da Barcelona laget hakkemat av nyopprykkede Huesca i spansk fotball søndag. Kampen endte 8-2.

Med seieren tok Barcelona sin tredje strake seier for sesongen og topper tabellen på målforskjell foran Real Madrid.

Huesca sjokkerte riktignok hjemmefansen på Camp Nou søndag ved å ta ledelsen etter bare to minutters spill. Cucho Hernandez satte ballen i mål fra kort hold etter at lagkamerat Samuele Longo hadde fått hodet på et innlegg.

Den nyopprykkede klubben, som kom til fryktede Camp Nou med en mer offensiv spillestil enn de fleste, var samtidig ikke lenge i paradis.

Etter et drøyt kvarter utliknet Messi, og da gjestenes Jorge Pulido deretter satte ballen i eget mål var kampen snudd. Deretter rant formelig målene inn bak Huescas keeper.

Luis Suarez scoret sitt første mål for sesongen rett før pause, og samme mann avsluttet målkalaset med sin 8-2-scoring rett før full tid.

I mellomtiden hadde både Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Messi og Jordi Alba også scoret.

(©NTB)

