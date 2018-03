Messi med historisk milepæl da Barcelona senket Chelsea

Lionel Messi var den soleklare tungen på vektskålen da Barcelona avanserte videre i Champions League onsdag.

BARCELONA - CHELSEA: 3-0 (4-1 sammenlagt):

- Keeperspillet er jo helt forferdelig, det er nesten utilgivelig, uttalte Viasat-ekspert Rune Bratseth om Thibaut Courtoise sin prestasjon, da Lionel Messi scoret det første målet etter to minutter, fra en «umulig» vinkel i returkampen i åttendedelsfinalen mellom Barcelona og Chelsea onsdag.

- Den der skal du ta alle dager i uka, mannen i gata hadde tatt det skuddet der, kommenterte Morten Langli etter kampen om Courtoise sin flause.

Ousmane Dembele scoret Barcelonas andre mål på nydelig vis, etter at Messi stjal ballen fra Chelsea forsvaret. Barcelona økte ledelsen ytterligere, da Messi scoret sitt 100. mål i Champions League og ble den andre spilleren noensinne til å score tresifret antall ganger i verdens gjeveste turnering.

- Som en gjedde i sivet

Roar Stokke kom med en finurlig beskrivelse av magikeren da han stjal ballen fra sin gamle lagkamerat Cesc Fabregas og scoret på egenhånd.

- Der dukker han opp igjen, han er som en gjedde i sivet, Messi, utbrøt Stokke da Messi stjal ballen igjen fra Chelseaspillerne.

Dermed er Barcelona klare for kvartfinale i Champions League og er det andre spanske laget til å sende ut et engelsk lag på to dager i turneringen. Tirsdag slo Sevilla ut Manchester United av Champions League.

Messi-magi etter kort tid

Lionel Messi brukte mindre enn tre minutter på å sende sitt kjære Barcelona i ledelsen mot Chelsea. Den lille magikeren har slitt med å score mot Chelsea i karrieren, men i sesongens åttendedelsfinaler har han scoret i begge kampene. Målet er Messis raskeste mål i en kamp for Barcelona noensinne.

Målet kom etter at Messi prøvde å spille vegg med lagkameraten Ousmane Dembele, som endte med at Andreas Christensen fikk brutt pasningforsøket, men dansken sendte ballen rett i beina på Luis Suarez. Den tidligere Liverpool-spilleren flikket ballen videre til Messi som fortsatte løpet sitt og fra nesten død vinkel sendte han ballen mellom beina på Thibaut Courtoise.

- Keeperspillet er jo helt forferdelig. Hadde du stått rett opp og ned der, så hadde du blitt truffet av ballen, men neida. Han lager en ordentlig åpning der den eneste muligheten for å score er på, sa en kritisk Viasat-ekspert Rune Bratseth om Thibaut Courtoise i pausen fra studioet.

- Sannhetens øyeblikk for Chelsea

Første omgang skulle ikke være halvspilt før Barcelona økte ledelsen på hjemmebane og denne gangen var det Ousmane Dembele som skulle gjøre det. Franskmannen scoret sitt første mål for den katalanske klubben i Champions League på strålende vis, da han knuste smalt ballen i venstre kryss fra cirka elleve meter.

Messi var arkitekten bak målet etter å ha snappet opp ballen da Cesc Fabregas slurvet mot sine gamle lagkamerater på egen banehalvdel. Ballen gikk rett til Messi som «danset» seg forbi to mann, før han sendte den til en umarkert Dembele.

- Det er sannhetens øyeblikk som Chelsea opplever her på Camp Nou, sa Viasat-kommentator Roar Stokke om Antonio Contes menn ferdigheter da Barcelona doblet ledelsen.

Tverrliggerskudd

Rett før pause skaffet Olivier Giroud et frispark til Chelsea i en gyllen posisjon. Fra 20 meter fikk Marcos Alonso sjansen og han var utrolig nære å redusere for de blå. Spanjolen skrudde ballen rett i høyre krysstang og ut.

Samme mann falt ned innenfor 16-meteren etter pause, da han ble spilt gjennom alene med keeper. Barcelonas midtstopper Gerard Pique var borte i landsmannen med hendene, men ikke nok til at dommeren dømte straffe. Bortelaget skrek etter straffe, men til ingen nytte. Det endte med gult kort til Giroud for klaging på dommer.

Messis 100. mål

I det 63. minuttet skulle Messi sette spikeren i kista med et nytt tunnell-mål på Thibaut Courtoise. Argentineren gjorde nesten alt selv da han dro seg nedover langs banen, etter et stygt balltap fra Cesar Azpilicueta. Stjernespilleren kom seg fri til venstre for mål og skjøt lavt mellom beina på Chelseas sisteskanse.

Messi dukket opp igjen da Chelsea surret bort ballen og Roar Stokke kom med en finurlig beskrivelse av magikeren.

Dermed scoret Messi sitt 100. mål i Champions League og er den eneste bortsett fra Cristiano Ronaldo (117 mål) som har scoret tresifret antall mål i verdens gjeveste turnering.

