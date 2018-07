Mesut Özil trekker seg fra videre spill for Tyskland

Skylder på rasisme fra Tysklands fotballpresident.

Den tyske stjernespilleren Mesut Özil gir seg på Tysklands landslag.

Arsenals midtbaneprofil begrunner avgjørelsen med behandlingen han har fått fra president Reinhard Grindel i Tysklands fotballforbund (DFB) og andre kritikere den siste tida.

I en lengre uttalelse han har lagt ut på Twitter, forklarer Özil bakgrunnen for beslutningen. 29-åringen, som var med på å vinne VM i Brasil for fire år siden, sier han er blitt utsatt for rasisme etter at han ble avbildet sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i forkant av sommerens VM-sluttspill i Russland.

- Ingen politiske intensjoner



- Jeg har blitt beskyldt for å være en løgner og sviker, men møtet mellom oss hadde ingen politiske intensjoner. Det handlet om å respektere den høyeste ledelsen i landet familien min kommer fra, skriver midtbanespilleren.

Tysklands svake resultater i årets VM-sluttspill har bare ført til enda flere diskriminerende tilbakemeldinger fra flere hold, påpeker Özil.

Han er født og oppvokst i Tyskland, men er av tyrkisk opphav.

Reinhard Grindel skal, ifølge Özil selv, ha kalt ham inn til en samtale der og bedt om en forklaring for Erdogan-bildet. Etter Arsenal-spillerens syn var Grindel ikke særlig interessert i å høre på det han sa om de tyrkiske familierøttene, og at bildet ikke var politisk motivert. DBU-presidenten skal isteden har snakket om sitt eget politiske syn.

I oppgjøret han tar med Grindel og DFB, bemerker Özil også at fotballpresidenten, som politiker, tidligere har kommet med flere negative uttalelser om innvandring og det multikulturelle Tyskland.

FOTOSEANSE: Også Manchester Citys tyske landslagspiller Ilkay Gündogan (til venstre), samt Everton- og Tyrkia-spiss Cenk Tosun (til høyre) var med på fotoseansen. Den ble stelt i stand av pressefolkene til Tyrkia-president Recep Erdogan da han var på London-besøk.

Føler seg uønsket



- Behandlingen jeg har fått fra DFB og mange andre gjør at jeg ikke lenger vil ha på meg landslagsdrakta til Tyskland. Jeg føler meg uønsket, og tror det jeg har oppnådd siden landslagsdebuten i 2009 er blitt glemt. Folk som har bakgrunn med rasediskriminering bør ikke få jobbe i verdens største fotballforbund, som har mange spillere med ulik familiebakgrunn. Holdingene deres samsvarer rett og slett ikke spillerne de angivelig representerer, mener stjernespilleren.

Özil tilføyer at avgjørelsen hans har vært vanskelig, men sier at DFB-ledelsens fornedring av de tyrkiske røttene hans og bruk av Erdogan-bildet i politisk propganda, har fått ham til å innse at nok er nok. 29-åringen sier også at rasisme aldri må aksepteres.

