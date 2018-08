Michael Owen avslører: Slet med angst i årevis og lengtet etter å legge opp

Den tidligere England-stjernen erkjenner at han slet tungt med psyken under store deler av karrieren.

I sesongene rundt årtusenskiftet var Michael Owen det aller ypperste talentet engelsk fotball hadde å by på.

Han debuterte for England allerede som 18-åring i 1998, og spilte i VM-sluttspillet i Frankrike seinere samme år. Der markerte han seg blant annet med å score et fantastisk mål i åttedelsfinalen mot Argentina etter en soloprestasjon.

I straffesparkkonkurransen, som England typisk nok tapte, dundret han straffen sin inn via stolpen helt oppe i vinkelen. Likevel var det ikke bare fryd og gammen å være Michael Owen på den tida.

Som 19-åring pådro den hurtige spissen seg en avrivning i hamstringmuskelen bak på låret. Skaden satte ham ut av spill i fem måneder, og gjorde at han måtte legge om spillestilen sin.

Engstet seg



- Da jeg gjorde det, var jeg egentlig borte. Jeg var rask, løp i rommene og løp ifra folk. Det var den jeg var inntil de siste seks årene, eller noe rundt det. Da endret jeg meg til det eneste jeg hadde mulighet til å være, sier Owen i et intervju med BT Sport.

- Jeg var stiv av skrekk hvis jeg skulle løpe i bakrom. Jeg bare visste at jeg kom til å strekke en muskel. Det verste med det var at instinktet er å gjøre det du har gjort hele livet. Men så begynner du å tenke: «Å nei, ikke gjør det.»

Owen scoret ifølge BBC 222 ganger i løpet av en 17 år lang proffkarriere, og han vant Gullballen som Liverpools største stjerne i 2001.

HURTIGTOG: Michael Owen som ung England-komet i aksjon under VM-klassikeren mot Argentina i 1998.

Etter flere målrike sesonger for scouserne gikk ferden også videre til spansk fotball og en storstilt overgang til Real Madrid i 2004.

Han var i praksis enig med Liverpool om å returnere dit året etter, men havnet isteden i Newcastle som overbydde rødtrøyene.

Seinere i karrieren vant han sitt eneste ligagull i Premier League for Manchester United i 2011, før de siste sesongene ble tilbragt i Stoke.

- Hatet å spille



Owen sier skadeproblemene til tider fikk ham til å plassere seg sånn at lagkamerater ikke fikk spilt pasninger hadde måtte jage etter. Frykten for skader gjorde at han rett og slett ikke hadde lyst til å spille, og han følte i mange år på en lengsel etter å gi seg med fotball.

- I seks-sju år hatet jeg å spille. Jeg lengtet etter å legge opp, sier 38-åringen.

- Det var ikke meg. Alt jeg gjorde var å komme til kort, være et oppspillspunkt og komme meg inn i feltet. Det endte med at folk trodde jeg var en stor målscorer som ikke gjorde stort annet. Mentalt sett kunne jeg det fortsatt, men jeg greide det ikke fysisk, påpeker Owen.

I dagene som Newcastle-spiller pådro spissen også seg en bruddskade i foten, og han røk korsbåndet i kneet på landslagsoppdrag for England i 2007. Det kom i tillegg til hyppige skader i lår og lysker.

Owen vurderte å slutte med fotball mange ganger, men la endelig opp som profesjonell i mai 2013. Han avslører at han også tilbød seg å bryte avtalen med Stoke et halvår tidligere.

