Michel Platini hevder det ble trikset med VM-oppsettet i 1998

Den tidligere UEFA-presidenten vekker oppsikt med nytt intervju.

I et intervju med France Bleu sier den tidligere franske landslagsspilleren at det ble trikset med VM-oppsettet slik at det ikke var mulig for stormaktene Brasil og Frankrike å møtes før en eventuell finale i 98-mesterskapet.

- Da kampoppsettet ble organisert gjorde vi et lite triks. Hvis vi kom først i gruppa, og Brasil gjorde det samme, kunne vi ikke møtes før i finalen, sier Platini til den franske radiokanalen.

- Drømmefinale

Planen var altså avhengig av at både Brasil og Frankrike vant sine respektive grupper, noe som ikke var usannsynlig uansett motstand, og da havnet landene altså på hver sin side av turneringstreet og kunne tidligst møtes i finalen.

Det var også det som skjedde, og Frankrike vant for øvrig finalen i 98 med 3-0 mot nettopp Brasil.

- Det var en drømmefinale for alle. Tror du ikke alle andre gjør det samme når de arrangerer VM, spør Platini.

Det var TV 2 som først omtalte saken i Norge.

Platini er for øyeblikket utestengt av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) som følge av korrupsjonssaken mot ham selv og tidligere FIFA-president Sepp Blatter.

Høyesterett i Sveits avviste forrige sommer en anke fra Platini for å få avgjørelsen omgjort.

- Står med ren samvittighet



Platini har i lang tid ønsket å få fjernet den fireårige utestengelsen fra FIFA, men gjentatte ganger har han møtt veggen.

Hans første anke ble avvist i Idrettens voldgiftsrett (CAS), men Platini anket til sveitsisk Høyesterett. Der fikk han altså et nytt avslag.

Høyesterett fastslo at utestengelsen «ikke framstår som overdreven».

Han fikk for øvrig tillatelse av den etiske komiteen i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) til å tale på den ekstraordinære UEFA-kongressen i 2016 da hans etterfølger skulle velges.

– Jeg vil bare slå fast at jeg står her med ren samvittighet. Jeg er helt sikker på og overbevist om at jeg ikke har gjort den minste feil i den saken som er reist mot meg, og jeg kommer til å fortsette kampen for å bli renvasket, sa Platini.

Han ble første gang valgt som UEFA-president i 2007.

Mest sett siste uken