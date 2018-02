Midtsjø med kanonscoring for AZ Alkmaar

Fredrik Midtsjø gjorde sitt første mål for AZ Alkmaar med et brak. Fra distanse hamret han inn en kanonkule i 2-2-kampen hjemme mot Roda i nederlandsk fotball.

Trønderen tok AZ opp i ledelsen ni minutter før pause. Etter en febrilsk klarering av bortelaget ladet han skuddfoten i returrommet og dunket inn en heftig 2-1-scoring. Det var Midtsjøs første mål siden overgangen fra Rosenborg i fjor sommer.

Dessverre for 24-åringen og AZ Alkmaar holdt ikke det kraftfulle vidundermålet til seier. Drøyt 20 minutter før slutt utlignet Tsiy-William Ndenge for Roda. Dermed glapp to viktige AZ-poeng i den nederlandske toppstriden.

– Vi er selvfølgelig litt skuffet nå. I første omgang synes jeg vi spilte fantastisk, og vi skapte mange sjanser. Men sånn er fotball. Etter pause var vi ikke like gode, sa Midtsjø i et videointervju lagt ut på AZs Twitter-konto.

Han syntes det var godt å få unna sin første scoring i AZ-drakta, men 2-2-resultatet ødela mye av gleden.

– Det var et flott mål, men det betyr ikke noe når vi spiller uavgjort. Som du kunne se på feiringen, var det bra for meg å score. Jeg har jo en lagkamerat i Jonas (Svensson) som har scoret to, så det var fint å se den gå inn. Det er likevel ikke perfekt når vi ikke vinner.

Jonas Svensson spilte som vanlig fra start som høyreback for AZ. Trønderen ble byttet ut kvarteret før slutt. Midtsjø ble på banen i samtlige minutter.

Det var for øvrig et selvmål av Patrick Banggaard som sendte AZ Alkmaar i føringen for første gang etter 13 minutter. Jorn Vancamp gjorde 1-1 for Roda ni minutter senere.

AZ ligger på 3.-plass på tabellen med sine 43 poeng. Det skiller fem poeng opp til toer Ajax, mens det er tolv poeng til serieleder PSV Eindhoven.

