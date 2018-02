Milan banket Ludogorets

Milan hadde små problemer med å slå bulgarske Ludogorets i første kamp av europaligaens 16-delsfinale. Italienerne reiste hjem med 3-0-seier.

Patrick Cutrone sendte milaneserne i føringen like før pause i Bulgaria. Etter hvilen sørget Ricardo Rodríguez og Fabio Borini for at gjestene tok en komfortabel tremålsseier.

Dermed har Milan et bunnsolid utgangspunkt før returoppgjøret hjemme i Italia om en uke. Ludogorets har derimot en bortimot umulig oppgave foran seg.

