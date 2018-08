Milner og Mané sikret Liverpool-seier

De røde gikk seirende ut av drama i London.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 0-2:

Det er knyttet store forventninger til Liverpool i Premier League denne sesongen og mandag kveld sto Jürgen Klopp og hans menn overfor en meget tøff oppgave borte mot Crystal Palace i London.

Palace har de siste årene hatt et godt tak på de røde fra Merseyside.

Sentral Salah



Mandagens duell mellom de to lagene ble også en fartsfylt affære, men vi måtte vente til rett før pause før den første scoringen kom.

James Milner sendte Liverpool i ledelsen på straffespark, etter at Mohamed Salah hadde gått i bakken inne i 16-meterfeltet.

Det var tidligere Liverpool-spiller Mamadou Sakho som la Liverpool-spilleren i bakken og fra krittmerket var Milner sikker.

Etter 75 minutter ble Palace redusert til ti mann da Aaron-Wan Bissaka hindret Salah som bakerste mann, da stjernen var alene igjennom.

Dermed ble det en intens avslutning på kampen, med sjanser til begge lag. På overtid satte Sadio Mané inn til 2-0 til bortelaget.

Det betyr at Liverpool står med full pott etter to ligakamper.

- Vi kan spille bedre. Det var en intens første omgang, og ikke så lett å ta de rette avgjørelsene. Palace hadde sine øyeblikk. Jeg vet at vi må spille mye bedre framover, men akkurat nå er jeg fornøyd, sier Liverpool-manager Klopp i et TV 2-sendt intervju.

Liverpool-sjefen vil imidlertid ikke høre snakk om at klubbens hans er en utfordrer til tittelen, allerede etter to ligarunder.

- Jeg er ikke interessert i å sende en beskjed til Manchester City, eller noen andre. Jeg er interessert i å vinne fotballkamper, sier tyskeren.

Tverrliggeren



Det ble en fartsfylt første omgang på Selhurst Park og etter rundt 20 minutter tok det for alvor fyr i kampen mellom de to lagene.

Et innlegg fra Trent Alexander-Arnold datt ned inne foran mål og keeper Wayne Hennessey kom ut og plukket ballen, men Sadio Mané kom i stor fart inn mot keeperen, og sammenstøtet dem imellom førte til at burvokteren mistet ballen inn i mål. Dommer Michael Olivier hadde imidlertid allerede blåst for frispark til Hennessey - før han mistet kula.

Like etter var Mohamed Salah på farten. Naby Keita slo en strålende pasning i retning egypteren fra egen banehalvdel og Salahs mottak var også bra. Liverpool-stjernen kom alene igjennom med keeper, men avslutningen sto ikke helt i stil og lobben gikk høyt over Palace-målet.

Minuttet senere smalt det i andre enden av banen. Keita slo bort ballen og den endte etter hvert opp hos Andros Townsend. Fra hjørnet av 16-meteren curlet han ballen over keeper Alisson Becker og i tverrliggeren.

Straffe



Returen havnet hos Wilfried Zaha, som klemte til på volley, men forsøket til stjernespilleren ble blokkert av Liverpools forsvar.

Nykommer Naby Keita var mye involvert for gjestene og etter 28 minutter fikk han en god sjanse. Salah kom først til skudd, men det traff en motspiller. Ballen endte så opp hos Keita ute på venstresiden. Han dro seg inn i boksen og fyrte av, men skuddet gikk rett på keeper Hennessey.

Det så ut til å gå mot en målløs første omgang, men rett før pause gikk Salah over ende inne i 16-meteren, etter at tidligere Liverpool-spiller Mamadou Sakho hektet egypteren. Dommerne pekte på krittmerket.

Fra elleve meter var James Milner sikker og ordnet 1-0-ledelse.

Dermed kunne Liverpool gå i garderoben med en knapp ledelse.

Rødt kort



Kort tid ut i andre omgang var Liverpool nær ved å gå opp til 2-0. Gjestene kontret raskt etter en Palace-farlighet og en Salah i stor fart fikk ballen av Roberto Firmino. Salah klarte ikke å lure ballen forbi en utrustende Hennessey, men fikk kontroll på den nede ved dødlinjen og slo inn igjen til Keita. Midtbanespilleren avsluttet like utenfor.

I andre enden fikk Palace frispark i god posisjon og Luka Milivojevic sendte i veien et godt skudd, men Alisson reddet helt oppe i hjørnet.

Tidligere Liverpool-spiller Christian Benteke satte Alisson på en prøve på en corner like etter, men brassen reddet også hodestøtet.

Kvarteret før slutt ble hjemmelaget redusert til ti mann. Salah kom alene igjennom med keeper og Aaron-Wan Bissaka stoppet hurtigtoget på vei igjennom. Palace-spilleren ble sendt rett i dusjen, mens Liverpool fikk frispark i god posisjon. Salah satte ballen i en motspiller og over.

Kontring



Liverpool fortsatte å skape sjanser etter utvisningen og jaktet en definitiv avgjørelse, men vertene sto imot, selv om presset var stort. Palace hadde også sine sjanser, men manglet marginer i det avgjørende øyeblikket.

På overtid satte Sadio Mane inn 2-0 til gjestene etter en lynrask kontring og sikret dermed at Liverpool tok med seg alle poengene.

P.S. Alexander Sørloth kom inn for Crystal Palace etter 70 minutter av mandagens kamp. Han erstattet Christian Benteke.

