Mitrovic fikset Fulham-poeng mot Watford

Fulham hentet mange spillere før sesongstart. Foreløpig er det bare en storvokst serber som har innfridd.

FULHAM - WATFORD 1-1:

Det var ikke mange spillere på hjemmelaget som imponerte da Fulham tok imot Watford til Premier League-dyst lørdag.

Lenge var heller ikke spissen Aleksandar Mitrovic veldig markant, men da kampen nærmet seg slutten våknet Fulhams toppscorer.

Først fikset han utligningen til 1-1 med et snaut kvarter igjen. Målet var Mitrovics femte i ligaen for klubben som står med åtte scoringer totalt etter seks kamper. Det gjør dessuten serberen til delt toppscorer i ligaen sammen med Eden Hazard før de resterende kampene denne helga.

På tampen var samme mann veldig nær ved å bli matchvinner med en heading som gikk i tverrliggeren.

Watfords mål ble scoret allerede i andre spilleminutt av en annen robust angriper, nemlig Andre Gray.

Stefan Johansen fikk startplass for andre kamp på rappen i Fulham-manager Slavisa Jokanovics midtbanetreer. Skadefraværet til lagkapteinen Tom Cairney har bidratt til å gi Johansen mer tid på banen. Etter de to målene han satte inn for Norge mot Kypros i Nations League, har finnmarkingen fått spille begge Fulhams ligakamper.

BEMANNET MIDTBANEN: Stefan Johansen og en av Fulhams store sommersigneringer, Jean Michael Seri.

The Cottagers løftet seg etter å ha spilt svakt den første omgangen, men uttelingen uteble lenge. Johansen ble byttet ut etter drøyt 63 minutters spill, da manageren erstattet nordmannen med kamerunske André Frank Zambo.

Et snaut kvarter etterpå kom Mitrovics scoring.

Trøbbel bakerst



Londonklubbens store problem så langt i Premier League-comebacket har uansett vært å holde tett bakover på banen. Med tolv mål imot på sesongens første fem ligakamper var Fulham verst i klassen før Watford kom den korte veien sørover på visitt.

Jokanovic valgte å kjøre inn lånespillerne Timothy Fosu-Mensah og Calum Chambers i forsvarsfireren fra start etter 0-3-nederlaget mot Manchester City sist. Det hjalp dessverre lite i åpningsminuttene lørdag.

Flere i forsvaret til Fulham strevde med å stokke beina etter et langt innkast fra gjestene. Det tillot Will Hughes å spille fri Andre Gray langt inne i feltet til hjemmelaget, og kraftspissen gjorde ingen feil da han sendte ballen forbi Marcus Bettinelli.

Alfie Mawson ble kjøpt inn kort tid før sereistart for å gi Fulhams bakre rekker tiltrengt Premier League-erfaring. Den tidligere Swansea-profilen spilte derimot ikke noen god førsteomgang på Craven Cottage.

Midtstopperen kan takke Bettinelli for at han fikk avverget en kjempesjanse som ble forårsaket av Mawson. Et elendig forsøk på å nikke hjem en ball til egen målvakt gikk rett i fanget på målscorer Gray. Watford-spissen fikk skutt relativt kjapt, men forsøket ble parert av beinet til Fulhams keeper.

På etterskudd



Seinere i omgangen fikk Mawson dessuten gult kort av dommer Martin Atkinson, for en altfor sein takling. I pausen ble stopperen byttet ut.

Forsvarskollega Fosu-Mensah var deretter heldig som bare fikk seg det gule kortet for en stygg stempling i høy fart på leggen til Troy Deeney.

- Du er nødt til å være en modig mann for å gjøre det der mot Troy Deeney, konstaterte TV 2s studioekspert Trevor Morley halvveis ut i oppgjøret.

Watford var før sesongen ventet å i slite nær bunnen av tabellen sammen med Fulham, men lå isteden nesten helt i toppen før ligarunden denne helga. Fire strake seirer i de første kampene ga The Hornets en vanvittig god start, før det første nederlaget kom med 1-2 mot Manchester United forrige helg.

Kanskje er Watfords dager som topplag i England talte etter poengdelingen denne runden. Javi Gracias menn kan falle ut av topp fire på tabellen dersom Bournemouth vinner borte mot tabelljumbo Burnley.

